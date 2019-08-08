Ударный беспилотник "Охотник" назвали самым красивым среди конкурентов

Футуристический дизайн нового тяжелого ударного беспилотника "Охотник" делает его самым красивым среди иностранных конкурентов, поделился своим мнением с "Известиями" директор Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов.

Ранее 7 августа Минобороны России опубликовало видео первого полета "Охотника". Он состоялся 3 августа и продлился более 20 минут. За это время БПЛА несколько раз облетел один из аэродромов ведомства на высоте около 600 м, после чего успешно приземлился. Отмечается, что беспилотник выполнен по схеме "летающее крыло" с применением специальных материалов и покрытий, которые делают его практически незаметным для радиолокационных средств обнаружения.

Внешне российский "Охотник" напоминает американские беспилотники Northrop Grumman X-47B и беспилотный аппарат RQ-170, сказал Александр Михайлов. По его словам, "Охотник" также похож на первый проект российского ударного беспилотника "Скат".

"Новая машина ведет себя в воздухе очень уверенно. Сразу видно что аппарат отлично управляется, тем более что ветер на аэродроме, судя по видео, довольно сильный. При этом и взлет, и посадка проведены практически идеально", — подчеркнул военный политолог.

Аппарат быстро набирает скорость, легко меняет положение в воздухе и по своим предположительным тактико-техническим характеристикам, по-видимому, будет способен работать в прямом взаимодействии с будущим флагманом ВКС России истребителем Су-57, добавил эксперт.

"В целом российский ОПК этим первым официально зарегистрированным полетом "Охотника" доказал, что Россия поднялась еще на одну ступеньку в своем военно-техническом развитии, серьезно потеснив главного конкурента в области БПЛА — оборонно-промышленный комплекс США", — заключил Михайлов.

Первые фотографии нового российского вооружения появились в Сети в конце января. За месяц до этого американский новостной портал Business Insider писал, что "Охотник" может существенно усложнить жизнь армии США.

Беспилотник "Охотник" компании "Сухой" выполнен с применением технологии стелс, его взлетная масса достигает 20 т.