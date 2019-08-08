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08.08.2019
Российская газета

На острове Гогланд в Финском заливе оборудовали вертодром

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Источник изображения: Vitaly V. Kuzmin/wikimedia.org

На острове Гогланд в Финском заливе военнослужащие Ленинградской армии ВВС и ПВО оборудовали вертодром.

Как сообщили в пресс-службе Западного военного округа, экипаж вертолета Ми-26 доставил из Санкт-Петербурга на остров комплект металлических аэродромных плит и специальную технику. Их уложили в кратчайшее время.

В составе вертодрома пять площадок и инфраструктура: командно-диспетчерский пункт, метеостанция, топливо-заправочный комплекс, пункт технического обслуживания. Везде обустроено специальное освещение.

Теперь вертодром сможет принимать все типы транспортных и боевых винтокрылых машин. И экипажи уже провели первые взлеты и посадки с нового вертодрома.


Светлана Цыганкова (Санкт-Петербург)

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  • В новости упоминаются
Страны
Финляндия
Продукция
Ми-26
Компании
Минoбороны РФ
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1 комментарий
№1
08.08.2019 12:53
Цитата
экипаж вертолета Ми-26 доставил из Санкт-Петербурга на остров комплект металлических аэродромных плит и специальную технику. Их уложили в кратчайшее время.
Почти как авианосец построить или починить после повреждения полётной палубы. Да? )))
Не, ну если у нас есть наземные аэродромы, то это ведь доказывает, что нам и плавучие необходимы. А если у нас нам не нужны плавучие, то это доказывает, что нам и наземные не нужны - обойдёмся ПВО, КР, ПКР. Логично, чо! )))
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