На острове Гогланд в Финском заливе оборудовали вертодром

На острове Гогланд в Финском заливе военнослужащие Ленинградской армии ВВС и ПВО оборудовали вертодром.

Как сообщили в пресс-службе Западного военного округа, экипаж вертолета Ми-26 доставил из Санкт-Петербурга на остров комплект металлических аэродромных плит и специальную технику. Их уложили в кратчайшее время.

В составе вертодрома пять площадок и инфраструктура: командно-диспетчерский пункт, метеостанция, топливо-заправочный комплекс, пункт технического обслуживания. Везде обустроено специальное освещение.

Теперь вертодром сможет принимать все типы транспортных и боевых винтокрылых машин. И экипажи уже провели первые взлеты и посадки с нового вертодрома.

Светлана Цыганкова (Санкт-Петербург)