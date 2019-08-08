Как на морском полигоне Балаклавы создавался ракетно-ядерный щит СССР

Сложно представить, что в Балаклаве когда-то проводились испытания первых советских баллистических и крылатых ракет с подводным стартом. Здесь впервые в мире субмарина выпустила ракету из подводного положения. Последним свидетельством до недавнего времени оставался неприметный шиферный ангар на набережной Балаклавы - контрольно-испытательная станция (КИС), откуда ракеты отправлялись на морской полигон на стенде, имитировавшем отсек подводной лодки. Все происходило в строжайшей секретности и до сих пор держится в тайне.

Бункер для Хрущева

- Период холодной войны потребовал адекватных ответов со стороны Советского Союза, и ракетоносный флот стал необходимым условием надежного ракетно-ядерного щита, - говорит председатель совета ветеранов полигона на мысе Фиолент Григорий Шевченко. - Для испытаний выбрали место под Севастополем, потому что здесь можно проводить пуски практически круглый год. Большие глубины и высокий берег как нельзя лучше подходили для создания полигона и наблюдений.

Полигон был создан в 1953 году. Штаб и испытательная база разместились в районе Свято-Георгиевского монастыря. Первыми к месту службы прибыли командир части Алексей Перцев и десять офицеров-ракетчиков, которые прошли специальную подготовку. Первые испытания состоялись уже через полгода.

- Многое делалось впервые. Испытательные пуски проводились со стенда, на котором нет экипажа, чтобы отработать возможные нештатные ситуации и добиться полностью безопасного запуска с подводной лодки, - продолжает Шевченко.

До распада СССР на полигоне было проведено более 400 испытаний, на вооружение ВМФ передано более 25 ракетных комплексов и систем.

- Работали под постоянным наблюдением руководства страны, - отмечает Григорий Шевченко. - Смотреть на пуски приезжали Хрущев, Жуков, Кузнецов, Ворошилов, Брежнев, Горшков, Рокоссовский, а также руководители соцстан. На берегу был оборудован железобетонный бункер с перископом, чтобы безопасно следить за стартом ракет. Говорят, что его построили специально к приезду Хрущева.

В город на немецком автобусе

Спускаясь на пляж от Свято-Георгиевского монастыря, сегодня мало кто догадывается, что здесь была запретная зона, а все побережье вплоть до Балаклавы закрыто от любопытных глаз.

Николай Ягор - сын Рудольфа Ягора, долгое время руководившего испытаниями ракет на Фиоленте, вспоминает: когда отец получил назначение на полигон в 1961 году, их поселили в одном из двухэтажных зданий монастыря.

- Вокруг образовался военный поселок Первомайка, нас возили в город на немецком автобусе, который был брошен фашистами, а матросы части его восстановили, - вспоминает Николай Ягор. - Мы его называли "Большой Карл". Он выручал работников части: возил офицеров на службу, детей в школу, хозяек на рынок за покупками. Никаких дачных кооперативов поблизости не было, все это была огромная запретная зона. Стояли караулы, ходили патрули.

Первым испытали комплекс наземного базирования "Стрела", который поступил на вооружение подземного Объекта-100, построенного в горах под Балаклавой. С 1956 года началась работа над запуском баллистической ракеты из-под воды. Сначала прототипы ракет размещали на испытательном стенде, который затягивался под воду мощной лебедкой, а затем - на переоборудованной подлодке С-229 613-го проекта. 9 июля 1957 года у берегов Балаклавы был произведен первый в мире подводный старт баллистической ракеты с субмарины.

В начале 1960-х на полигон поступил комплекс Д-4 с баллистической ракетой Р-21, специально спроектированный для запуска из-под воды. Для него построили новый погружаемый стенд ПСД-4 с балластными цистернами. В результате ВМФ получил первый ракетный комплекс для подводных лодок, который стоял на вооружении до 1980-х годов.

- О своей работе отец ничего не рассказывал, - говорит Николай Ягор. - Уходил рано утром, когда я еще не проснулся, и возвращался, когда я уже спал. Позже, став офицером, я понял, как важно то, чем он занимался. Модификации ракет, которые отец испытывал, до сих пор стоят на вооружении.

Погрузка ракет на стенды и подлодки проходила в Балаклаве. На набережной было построено здание КИС, к которому швартовались плавучие стенды.

- К набережной подходили железнодорожные пути, - рассказывает Ягор. - Огромная баллистическая ракета, целая или по частям, подвозилась на железнодорожной платформе. Подъемный кран снимал ракету с платформы и перегружал в испытательный комплекс. Там ее готовили к запуску и грузили на буксируемый стенд. Стены были выполнены из тонкого шифера, чтобы в случае взрыва разлетались его осколки, а не камни, которые могут нанести больше повреждений.

Испытательные стенды постоянно модернизировались под новые ракетные комплексы и в результате напоминали отсек атомной подводной лодки. Сами испытания проходили в районе Мраморной балки, южнее мыса Фиолент. Вдоль берега стояли измерительные приборы, которые фиксировали полет ракеты.

Разобрали до винтиков

Из воспоминаний Рудольфа Ягора:

"Кульминацией работы на полигоне было проведение пусков ракет. Месяц, а то и больше подготовки, и пуск. Особенно сложно было обеспечить стрельбы крылатыми ракетами на большую дальность. Нужно совместить безопасность и надежность, погодные условия и "окно" в полете американских разведывательных спутников..."

По словам Николая Ягора, его отец непосредственно руководил всеми опасными операциями. Он даже обнюхивал ракету после заправки топливом, в состав которого входили ядовитые вещества, - не мог допустить несчастных случаев.

- Были примеры героизма и диверсий, - продолжает сын руководителя испытаний. - Однажды разразился шторм, и весь испытательный комплекс оказался под угрозой. Мичман Ефремов бросился вплавь, преодолел сотни метров от берега и вручную отключил аппаратуру на стенде, чем спас дальнейшие испытания и был награжден за этот подвиг. Как-то один за другим были неудачные пуски, ракета не стартовала из-под воды как нужно. Под руководством отца ее разобрали до винтика. Оказалось, что один из работников завода оставил в стерильном блоке ракеты "подарок" - окурки. Из-за этого неправильно срабатывала электроника.

Испытания на балаклавском полигоне длились почти 40 лет вплоть до начала 1990-х, когда в Крым стало невозможно перевозить ракеты. В числе прочих, были испытаны первая морская баллистическая ракета на твердом топливе Д-6, первый советский ракетный комплекс для поражения вражеских субмарин "Вьюга", первая в мире межконтинентальная баллистическая ракета для подлодок Д-9, а также прототип "Булавы" - ракетный комплекс Д-19, предназначенный для тяжелых подводных крейсеров стратегического назначения "Акула". Кроме этого, в начале 1960-х под Балаклавой прошла испытания первая в мире крылатая ракета с подводным стартом "Аметист", а позднее - комплексы крылатых ракет "Гранит", "Метеорит".

Кстати

Под руководством Рудольфа Ягора был создан уникальный измерительный комплекс. На берегу моря стояла всевозможная аппаратура: телеметрические станции, скоростные кинотеодолиты, фоторегистраторы. Он получил применение не только при запусках ракет. "Полигону поручали работы - от наблюдения за плавающими танками до получения информации от космонавтов и ракетного челнока "Буран". За это я имею благодарность от генерал-полковника Германа Титова", - писал Ягор в воспоминаниях.

Не вписался в марину

Корпус контрольно-испытательной станции в Балаклаве около месяца назад был разобран в преддверии создания яхтенной марины. Его серые шиферные стены посчитали неподходящими к будущему парадному виду набережных. Поначалу были планы передать его Военно-историческому музею фортификационных сооружений, который хотел разместить внутри макет ракеты и рассказывать туристам об уникальной работе, проведенной советскими инженерами и учеными. Именно за этой историей в Балаклаву едут сотни тысяч человек в год. Однако просьбы жителей и музейщиков не были услышаны.

Справка "РГ"

Рудольф Ягор родился в 1928 году, боевой путь начал со школы юнг на Соловецких островах, служил на подлодках Северного флота инженером-механиком. В 1961 году, изучив специальный курс в академии, получил назначение на Фиолент инженером-испытателем. В 1965 стал замначальника отдела ракет с подводным стартом, а с 1974 - замкомандира полигона по научно-испытательной части. За испытания комплекса "Гранит" награжден орденом "Красной Звезды". В 1984 году уволен в запас. В 2003-2008 написал четыре книги о полигоне и своих сослуживцах, среди них - "От "Стрелы" до "Булавы" и "В колыбели подводного старта".

Юлия Крымова (Севастополь)