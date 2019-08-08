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08.08.2019
Российская газета

Северный флот сделают "пятым военным округом" России

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Источник изображения: Олег Кулешов / РИА Новости

Северный флот может получить статус пятого военного округа. Соответствующий указ, подготовленный Минобороны РФ, размещен на портале проектов нормативных актов. Согласно документу, СФ планируется наделить полномочиями отдельной военно-административной единицы, что приравнивается к военному округу.

В документе отмечается, что согласно новой организационно-штатной структуре и системе управления Вооруженными Силами РФ, Северный флот будет наделен полномочиями межвидового стратегического территориального объединения. Это позволит усовершенствовать взаимодействие на Арктическом стратегическом направлении.

В состав нового округа войдут Республика Коми, Архангельская и Мурманская области и Ненецкий автономный округ.

Как рассказал "РГ" военный эксперт Виктор Мураховский, для наделения флота новым статусом будут внесены изменения в закон "Об обороне", и Северный флот получит такой же военно-административный статус, как и военные округа. По мнению экспертов, новый статус в первую очередь сделает Северный флот более самостоятельным, что позволит оперативнее решать поставленные задачи. Флот также получит возможность административного и финансового управления.

"Зона ответственности флота остается прежней - это Арктика и Северо-Западное стратегическое направление, просто повышается его статус и расширяются административные возможности", - пояснил Мураховский. Он отметил, что новый статус флота может говорить о том, что арктическое направление для Минобороны сейчас считается одним из приоритетных.

В состав нового командования передаются не только части Северного флота, но и части и подразделения из состава Центрального и Восточного военных округов. Группировки войск на островных территориях России в Арктике, а также на мысе Шмидта были сведены в Объединенную тактическую группу, которая еще в октябре 2014 года приступила к обеспечению военной безопасности России в Арктической зоне. Эти подразделения оснащены современным вооружением и военной техникой, в том числе береговыми ракетными комплексами "Рубеж" и зенитными ракетно-пушечными комплексами.

Напомним, в 2014 году было создано объединенное стратегическое командование "Северный флот", куда были переданы не только части Северного флота, но и части и подразделения из состава Центрального и Восточного военных округов. В командование вошли также группировки войск на российских арктических островах, а также две арктические мотострелковые бригады. Сейчас руководство Минобороны решило усилить статус объединенного командования, приравняв его к округу.


Александр Степанов

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Страны
Россия
Продукция
РС-26 Рубеж
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Арктика
СФ
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3 комментария
№1
08.08.2019 07:47
Недавно читал о планах перехода МО с 4-х на 8 военных округов.
0
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№2
08.08.2019 08:06
В составе Северного флота должны быть сформированы 4 корпуса береговой обороны в составе мотострелковых и арктических бригад, ракетных бригад береговой обороны, отдельных батальонов морской пехоты СФ:
- Мурманск - Архангельск
-Воркута - Новая Земля
-Тикси - Новосибирские острова
- Чукотка - Остров Врангеля
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№3
08.08.2019 10:54
Тогда уже каждый флот надо делать новым военным округом. Как-то не логично в отношении одного только Северного.

Или возвращать флотам былую самостоятельность за счёт значительного усиления береговой (ракетной, артиллерийской, мотострелковой, танковой, противовоздушной, разведывательной, специальной) и авиационной компоненты.
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