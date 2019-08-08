Северный флот сделают "пятым военным округом" России

Северный флот может получить статус пятого военного округа. Соответствующий указ, подготовленный Минобороны РФ, размещен на портале проектов нормативных актов. Согласно документу, СФ планируется наделить полномочиями отдельной военно-административной единицы, что приравнивается к военному округу.

В документе отмечается, что согласно новой организационно-штатной структуре и системе управления Вооруженными Силами РФ, Северный флот будет наделен полномочиями межвидового стратегического территориального объединения. Это позволит усовершенствовать взаимодействие на Арктическом стратегическом направлении.

В состав нового округа войдут Республика Коми, Архангельская и Мурманская области и Ненецкий автономный округ.

Как рассказал "РГ" военный эксперт Виктор Мураховский, для наделения флота новым статусом будут внесены изменения в закон "Об обороне", и Северный флот получит такой же военно-административный статус, как и военные округа. По мнению экспертов, новый статус в первую очередь сделает Северный флот более самостоятельным, что позволит оперативнее решать поставленные задачи. Флот также получит возможность административного и финансового управления.

"Зона ответственности флота остается прежней - это Арктика и Северо-Западное стратегическое направление, просто повышается его статус и расширяются административные возможности", - пояснил Мураховский. Он отметил, что новый статус флота может говорить о том, что арктическое направление для Минобороны сейчас считается одним из приоритетных.

В состав нового командования передаются не только части Северного флота, но и части и подразделения из состава Центрального и Восточного военных округов. Группировки войск на островных территориях России в Арктике, а также на мысе Шмидта были сведены в Объединенную тактическую группу, которая еще в октябре 2014 года приступила к обеспечению военной безопасности России в Арктической зоне. Эти подразделения оснащены современным вооружением и военной техникой, в том числе береговыми ракетными комплексами "Рубеж" и зенитными ракетно-пушечными комплексами.

Напомним, в 2014 году было создано объединенное стратегическое командование "Северный флот", куда были переданы не только части Северного флота, но и части и подразделения из состава Центрального и Восточного военных округов. В командование вошли также группировки войск на российских арктических островах, а также две арктические мотострелковые бригады. Сейчас руководство Минобороны решило усилить статус объединенного командования, приравняв его к округу.

Александр Степанов