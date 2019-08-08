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08.08.2019
Деловая газета "Взгляд"

Столтенберг призвал НАТО реагировать на усиление Китая

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции в Брюсселе. 10 июля 2018
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции в Брюсселе. 10 июля 2018.
Источник изображения: © РИА Новости, Алексей Витвицкий

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что расширение и усиление Китая требует от альянса адекватного ответа.

"Речь идет не о продвижении НАТО в Тихий океан, а о том, чтобы отреагировать на тот факт, что Китай подбирается к нам все ближе: масштабные инвестиции в важнейшие инфраструктуры в Европе, усиление присутствия в Арктике, а также в киберпространстве. Все это заставляет НАТО отреагировать на усиление Китая, и мы делаем это не в последнюю очередь через тесное взаимодействие с нашими партнерами в этом регионе – Австралией, Новой Зеландией, а также с Японией и Южной Кореей", – сказал Столтенберг, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.

Он пояснил, что решение по размещению ракет средней дальности в Азиатско-Тихоокеанском регионе пока не принято.

"Разговаривал вчера с министром обороны США Марком Эспером, и он сказал, что для разработки и размещения новых систем вооружения средней дальности в этом регионе потребуется время и решение еще не принято", – сказал Столтенберг.

Напомним, 2 августа Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности официально прекратил свое существование после одностороннего выхода Вашингтона из ДРСМД. Страны НАТО полностью поддержали решение американских властей.

Министр обороны США Марк Эспер выступал за размещение ракет наземного базирования средней дальности в Азии после выхода США из ДРСМД.


Алексей Дегтярев

Права на данный материал принадлежат Деловая газета "Взгляд"
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  • В новости упоминаются
Страны
Австpалия
Китай
Новая Зеландия
США
Южная Корея
Япония
Проекты
NATO
Арктика
Кибербезопасность
РСМД
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