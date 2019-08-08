ОБСЕ и Узбекистан будут сотрудничать в сфере подготовки военных кадров

Ташкент. 7 августа. ИНТЕРФАКС - Соглашение о сотрудничестве в подготовке военных кадров подписали Академия Вооруженных сил Узбекистана и Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), сообщает в среду пресс-служба министерства обороны страны.

"План мероприятий по двустороннему сотрудничеству подписан между Академией Вооруженных сил Узбекистана и Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе", - говорится в сообщении.

Документ подписали заместитель министра обороны Узбекистана Азизбек Икрамов и координатор проектов ОБСЕ в стране Джон Макгрегор.

По данным пресс-службы, рассчитанный на два года проект предусматривает ознакомление слушателей академии ВС Узбекистана с зарубежным опытом подготовки военных кадров. Планом мероприятий предусмотрено проведение в октябре 2019 года международного семинара по вопросам безопасности в регионе, а в декабре - тренинга по теме кибербезопасности.