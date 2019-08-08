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08.08.2019
Интерфакс-АВН

Военные в ходе учения развернули на побережье Баренцева моря комплекс "Бал"

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Береговой ракетный комплекс "Бал"
Береговой ракетный комплекс "Бал".
Источник изображения: РИА Новости/Игорь Зарембо

На осень запланированы практические стрельбы

Москва. 7 августа. ИНТЕРФАКС - Северный флот в ходе учения развернул ракетный комплекс "Бал" на полуострове Средний на побережье Баренцева моря, сообщили в среду в пресс-службе флота.

"На полуострове Средний личный состав дивизиона отработает подготовку комплексов "Бал" к ведению стрельбы по надводным целям, проведет учение по нанесению ракетного удара по группировке кораблей условного противника с имитацией ракетной стрельбы", - говорится в сообщении.

"Планируется, что первые практические стрельбы БРК "Бал" будут проведены нынешней осенью во время плановых учений сил Северного флота", - отмечается в сообщении.

По данным флота, "Бал" поступил на вооружение береговой ракетно-артиллерийской бригады Северного флота на смену комплекса "Рубеж" в 2017 году.

В сентябре прошлого года стало известно, что Северный флот усилен береговым ракетным комплексом "Бастион". Его получила тактическая группа Северного флота на острове Котельный (архипелаг Новосибирские острова) в море Лаптевых. "Бастион" уже выполнял учебные стрельбы.

"Бал" принят на вооружение в 2008 году. Включается в состав сил береговой обороны, предназначен для защиты территориальных вод, военно-морских баз, прибрежных объектов инфраструктуры и для противодесантной обороны побережья. "Бал" оснащается противокорабельной ракетой Х-35 (3М24). Дальность поражения - 120 км с ракетой Х-35Э и с ракетой Х-35У - 260 км.

Противокорабельный ракетный комплекс "Бастион" разработан НПО машиностроения в двух вариантах - подвижном "Бастион-П" и стационарном "Бастион-С". Комплекс оснащен сверхзвуковой самонаводящейся противокорабельной ракетой "Оникс".

"Бастион" предназначен для защиты морского побережья протяженностью свыше 600 км и поражения надводных кораблей различных классов и типов, действующих в составе десантных соединений, конвоев, корабельных и авианосных ударных групп, а также одиночных кораблей и наземных радиоконтрастных целей в условиях интенсивного огневого и радиоэлектронного противодействия.

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Бал РК
Бастион
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