Головной гидрографический катер-катамаран нового поколения спустят на воду в конце августа - ВМФ

Москва. 7 августа. ИНТЕРФАКС - Первый большой гидрографический катер-катамаран нового поколения "Михаил Казанский" будет спущен на воду в Выборге (Ленинградская область) в конце августа текущего года, сообщил журналистам в среду официальный представитель Военно-морского флота (ВМФ) России Игорь Дыгало.

"Головной большой гидрографический катер (БГК) "Михаил Казанский" проекта 23370Г, построенный для ВМФ России подмосковным предприятием "КАМПО", планируется торжественно спустить на воду в конце августа на территории ПАО "Выборгский судостроительный завод" (ВСЗ)", - сказал Дыгало.

Он уточнил, что блоки БГК будут доставлены из Москвы в Выборг, где их соберут на стапелях ВСЗ.

Гидрографические катера проекта 23370Г предназначены для выполнения лоцмейстерских и гидрографических работ, постановки (съемки) и обслуживания плавучих предостерегательных знаков, доставки обслуживающего персонала, ремонтных бригад, продовольствия, топлива и других грузов на береговые объекты средств навигационного оборудования. "В том числе - расположенных на необорудованном побережье", - отметил Дыгало.

Водоизмещение катамарана - около 140 тонн.

"Катера будут обладать возможностями оперативного промера глубин в местах постановки плавучих предостерегательных знаков с использованием промерного эхолота. Серия из трёх новейших гидрографических катеров проекта 23370Г для ВМФ России строится на предприятии "КАМПО" в соответствии с трёхлетним государственным контрактом", - сообщил Дыгало.

По его словам, "при проектировании катеров реализованы самые современные требования Главного командования ВМФ к судам этого типа".

Приказом главкома ВМФ России головному БГК присвоено имя инженер-полковника Михаила Казанского - выдающегося гидрографа, начальника ледовой службы Балтийского флота, принимавшего участие в прокладке "Дороге жизни" на Ладоге.