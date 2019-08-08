Войти
08.08.2019
Интерфакс-АВН

Головной гидрографический катер-катамаран нового поколения спустят на воду в конце августа - ВМФ

534
0
+1
Катер-катамаран проекта 23370Г
Изображение большого гидрографического катера-катамарана проекта 23370Г.
Источник изображения: АО "КАМПО"

Москва. 7 августа. ИНТЕРФАКС - Первый большой гидрографический катер-катамаран нового поколения "Михаил Казанский" будет спущен на воду в Выборге (Ленинградская область) в конце августа текущего года, сообщил журналистам в среду официальный представитель Военно-морского флота (ВМФ) России Игорь Дыгало.

"Головной большой гидрографический катер (БГК) "Михаил Казанский" проекта 23370Г, построенный для ВМФ России подмосковным предприятием "КАМПО", планируется торжественно спустить на воду в конце августа на территории ПАО "Выборгский судостроительный завод" (ВСЗ)", - сказал Дыгало.

Он уточнил, что блоки БГК будут доставлены из Москвы в Выборг, где их соберут на стапелях ВСЗ.

Гидрографические катера проекта 23370Г предназначены для выполнения лоцмейстерских и гидрографических работ, постановки (съемки) и обслуживания плавучих предостерегательных знаков, доставки обслуживающего персонала, ремонтных бригад, продовольствия, топлива и других грузов на береговые объекты средств навигационного оборудования. "В том числе - расположенных на необорудованном побережье", - отметил Дыгало.

Водоизмещение катамарана - около 140 тонн.

"Катера будут обладать возможностями оперативного промера глубин в местах постановки плавучих предостерегательных знаков с использованием промерного эхолота. Серия из трёх новейших гидрографических катеров проекта 23370Г для ВМФ России строится на предприятии "КАМПО" в соответствии с трёхлетним государственным контрактом", - сообщил Дыгало.

По его словам, "при проектировании катеров реализованы самые современные требования Главного командования ВМФ к судам этого типа".

Приказом главкома ВМФ России головному БГК присвоено имя инженер-полковника Михаила Казанского - выдающегося гидрографа, начальника ледовой службы Балтийского флота, принимавшего участие в прокладке "Дороге жизни" на Ладоге.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Выборгский СЗ
КАМПО АО
Проекты
23370 ММК
БФ
Похожие новости
10.01.2019
В 2019 году продолжится активное оснащение Гидрографической службы ВМФ новыми судами и катерами
28.11.2018
Россия укрепляет статус океанской державы
24.11.2014
Строительство вспомогательных судов для ВМФ России
22.09.2014
Модульный подход к строительству судов ПСО ВМФ РФ уже реализуется на практике на ОАО "КАМПО"
13.05.2014
Катер СМК-2093 (проекта 23370) на учениях в Санкт-Петербурге
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 08.08 17:50
  • 12
Polityka (Польша): военный флот России находится в таком плохом состоянии, что представляет угрозу для самого себя
  • 08.08 16:35
  • 176
Концепт F-35C с гиперзвуковой ракетой представили в США
  • 08.08 16:29
  • 86
РКЦ "Прогресс" приступил к производству ракеты "Союз-5"
  • 08.08 16:24
  • 34
В России задумались о "подводном авианосце"
  • 08.08 16:08
  • 2
Польские СМИ пишут о планах ВВС страны отказаться от МиГ-29
  • 08.08 14:19
  • 1
Как заработать на акциях?
  • 08.08 13:49
  • 4
Sohu (Китай): крейсер "Украина" простаивает почти 30 лет, теперь его судьба определена. Почему его сначала хотели продать Китаю?
  • 08.08 13:35
  • 1
В Пентагоне назвали "причину укрепления позиций" ИГИЛ в Сирии и Ираке
  • 08.08 13:22
  • 3
Танки становятся умнее людей
  • 08.08 13:05
  • 1
Рапторные комбинации дают 50-процентный эффект
  • 08.08 13:03
  • 1
США испытали мощнейший гиперзвуковой двигатель истребителя
  • 08.08 12:59
  • 10
ВЦИОМ: большинство россиян считают Военно-морской флот РФ самым сильным в мире
  • 08.08 12:53
  • 1
На острове Гогланд в Финском заливе оборудовали вертодром
  • 08.08 12:32
  • 31
"Ракетные малыши" России станут убийцами авианосцев
  • 08.08 12:14
  • 2
"Заметным" воздухозаборникам Су-57 дали объяснение