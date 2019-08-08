Войти
08.08.2019
Интерфакс-АВН

РФ и Зимбабве обсуждают альтернативные формы взаиморасчета в сфере ВТС

806
0
0
Флаги России и Зимбабве
Флаги России и Зимбабве.
Источник изображения: МО РФ

Москва. 7 августа. ИНТЕРФАКС - Россия предложила Зимбабве перейти на альтернативные формы взаиморасчета в сфере военно-технического сотрудничества, говорится в протоколе заседания двусторонней рабочей группы по ВТС.

"Российская сторона предложила рассмотреть возможность применения альтернативных форм взаиморасчетов за поставки продукции военного назначения", - говорится в протоколе.

В документе отмечается, что Россия обратилась к Зимбабве с просьбой проинформировать о приемлемых направлениях сотрудничества по данному вопросу.

"Зимбабвийская сторона направит свои предложения российской стороне до конца сентября 2019 г.", - отмечается в протоколе.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Зимбабве
Россия
Похожие новости
07.08.2018
Наблюдатели из шести стран приехали в Новосибирскую область на АрМИ-2018
14.08.2017
Победителями специальной номинации "Международных игр" стали пять женщин-военнослужащих
03.08.2016
Министр обороны РФ присутствует на открытии Армейских международных игр в Казахстане
28.01.2015
Бренд Kalashnikov в США регистрирует американская компания
28.06.2012
Вертолетообменная сделка
09.07.2007
Атака на калашникова
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 08.08 17:50
  • 12
Polityka (Польша): военный флот России находится в таком плохом состоянии, что представляет угрозу для самого себя
  • 08.08 16:35
  • 176
Концепт F-35C с гиперзвуковой ракетой представили в США
  • 08.08 16:29
  • 86
РКЦ "Прогресс" приступил к производству ракеты "Союз-5"
  • 08.08 16:24
  • 34
В России задумались о "подводном авианосце"
  • 08.08 16:08
  • 2
Польские СМИ пишут о планах ВВС страны отказаться от МиГ-29
  • 08.08 14:19
  • 1
Как заработать на акциях?
  • 08.08 13:49
  • 4
Sohu (Китай): крейсер "Украина" простаивает почти 30 лет, теперь его судьба определена. Почему его сначала хотели продать Китаю?
  • 08.08 13:35
  • 1
В Пентагоне назвали "причину укрепления позиций" ИГИЛ в Сирии и Ираке
  • 08.08 13:22
  • 3
Танки становятся умнее людей
  • 08.08 13:05
  • 1
Рапторные комбинации дают 50-процентный эффект
  • 08.08 13:03
  • 1
США испытали мощнейший гиперзвуковой двигатель истребителя
  • 08.08 12:59
  • 10
ВЦИОМ: большинство россиян считают Военно-морской флот РФ самым сильным в мире
  • 08.08 12:53
  • 1
На острове Гогланд в Финском заливе оборудовали вертодром
  • 08.08 12:32
  • 31
"Ракетные малыши" России станут убийцами авианосцев
  • 08.08 12:14
  • 2
"Заметным" воздухозаборникам Су-57 дали объяснение