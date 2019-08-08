РФ и Зимбабве обсуждают альтернативные формы взаиморасчета в сфере ВТС

Москва. 7 августа. ИНТЕРФАКС - Россия предложила Зимбабве перейти на альтернативные формы взаиморасчета в сфере военно-технического сотрудничества, говорится в протоколе заседания двусторонней рабочей группы по ВТС.

"Российская сторона предложила рассмотреть возможность применения альтернативных форм взаиморасчетов за поставки продукции военного назначения", - говорится в протоколе.

В документе отмечается, что Россия обратилась к Зимбабве с просьбой проинформировать о приемлемых направлениях сотрудничества по данному вопросу.

"Зимбабвийская сторона направит свои предложения российской стороне до конца сентября 2019 г.", - отмечается в протоколе.