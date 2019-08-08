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08.08.2019
Lenta.ru

В Польше флот России назвали самым аварийным в мире

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Источник изображения: Фото: Василий Батанов / РИА Новости

Военно-морской флот (ВМФ) России находится в настолько ужасающем состоянии, что угрожает сам себе, пишет польский журнал Polityka.

"Последний пожар на сверхсекретной подводной лодке АС-31 заставил мир осознать, что российский флот представляет собой реальную угрозу. Не из-за его боевой мощи, а из-за его состояния. Он в основном угрожает самому себе, но в неблагоприятных обстоятельствах это может привести к бедам в глобальном масштабе", — полагает еженедельник.

Согласно данным издания, аварии на флоте в XXI веке во всем мире привели к смерти 294 моряков, из которых российских — 156. Следом за Россией идет Китай (70 человек), Аргентина (44) и Индия (19). В последнем случае журнал напоминает, что индийцы погибли на корабле российского производства. Завершают список два британца, американец, канадец и эквадорец.

Отмечается, что всего в мире затонуло девять атомных подводных лодок (АПЛ), из которых семь — советские (российские), и две — американские, а на дне океана находятся 11 ядерных реакторов, из которых девять — советских (российских), и два — американских. "В XXI веке затонуло только две атомные подводные лодки — обе русские", — пишет еженедельник.

Согласно журналу, "ВМФ России — это просто тень старой власти".

В июле президент России Владимир Путин заявил, что ВМФ способен дать отпор любому агрессору.

В том же месяце Институт морских исследований (Норвегия) сообщил, что максимальный уровень радиации в районе вентиляционной трубы реакторного отсека советской атомной подводной лодки (АПЛ) К-278 "Комсомолец", затонувшей в апреле 1989 года на глубине 1680 метров в 180 километрах к югу от острова Медвежий в Норвежском море, в 800 тысяч раз превышает норму.

2 июля на находившейся в Баренцевом море атомной глубоководной станции проекта 10831 АС-31 "Лошарик" Минобороны России произошел пожар, в результате которого из-за отравления продуктами горения погибли 14 моряков.

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