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08.08.2019
Российская газета

Хищник в небе: первый полет беспилотника "Охотник" показали на видео

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Минобороны России обнародовало видео первых летных испытаний беспилотника "Охотник".


Ролик демонстрирует, как "Охотник" взлетает, парит в небе и успешно приземлятся. Кадры напоминают полет огромной хищной птицы.

Как сообщили в Минобороны, беспилотник совершил несколько облетов на высоте около 600 метров. Полет длился более 20 минут.

Справка "РГ"

Разработка тяжелого ударного беспилотника С-70 "Охотник" началось в 2012 году. Он был выполнен по схеме летающее крыло с применением специальных материалов и покрытий. Они делают его практически незаметными для радиолокационных средств обнаружения.

БЛА оснащен аппаратурой для оптико-электронной, радиотехнической и других видов разведки.

Взлётный вес "Охотника" - 25 тонн, размах крыла - 19 метров, длина 14 метров. Скорость - 1400 километров в час. Практическая дальность действия - 5000 километров.


Олег Корякин

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
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БПЛА
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