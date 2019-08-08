Войти
08.08.2019
ТАСС

Минобороны предлагает узаконить статус Северного флота как отдельного военного округа

503
0
+1
Фрегат Северного флота "Адмирал Горшков"
Фрегат Северного флота "Адмирал Горшков".
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Даничев

По замыслу авторов проекта указа, это усовершенствует взаимодействие флота с различными органами власти, другими войсками и воинскими формирования

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Министерство обороны России предлагает формально узаконить статус Северного флота как самостоятельной военно-административной единицы наряду с четырьмя другими военными округами. Это следует из проекта соответствующего указа президента РФ и пояснительной записки, размещенных на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Фактически Северный флот стал пятым военным округом еще в 2014 году, когда ему был придан статус отдельного стратегического командования "Север" в арктической зоне. О начале работы отдельного командования на базе Северного флота сообщил в ноябре 2014 года президент РФ Владимир Путин.

"Установить, что основной военно-административной единицей Российской Федерации является военный округ Вооруженных сил Российской Федерации. Самостоятельной военно-административной единицей Российской Федерации, не входящей в состав военных округов Вооруженных сил Российской Федерации, является Северный флот", - предлагается в проекте указа.

Как отмечается в пояснительной записке, Северный флот уже наделен полномочиями межвидового стратегического территориального объединения, однако новый указ позволит "законодательно придать Северному флоту статус самостоятельной военно-административной территориальной единицы". Это также, по замыслу авторов проекта указа, усовершенствует взаимодействие флота с различными органами власти, другими войсками и воинскими формирования при решении задач на Арктическом стратегическом направлении.

Минобороны отмечает, что вступление указа в силу не потребует дополнительных расходов из бюджета.

Кроме Северного флота сейчас в составе вооруженных сил действуют четыре военных округа: Западный, Южный, Центральный и Восточный.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
Проекты
La Fayette
Арктика
СФ
Похожие новости
04.03.2019
Хеллоу, Америка: генерал США сообщил о сроках удара "Авангарда"
19.12.2018
Минобороны выполнило в 2018 году все мероприятия по гособоронзаказу
22.08.2018
Defence 24 (Польша): Россия точит зубы на Арктику
01.08.2016
День ВМФ России: время подвести итоги обновления российского флота
25.04.2014
Есть ли в России современное гидроакустическое вооружение?
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 08.08 17:50
  • 12
Polityka (Польша): военный флот России находится в таком плохом состоянии, что представляет угрозу для самого себя
  • 08.08 16:35
  • 176
Концепт F-35C с гиперзвуковой ракетой представили в США
  • 08.08 16:29
  • 86
РКЦ "Прогресс" приступил к производству ракеты "Союз-5"
  • 08.08 16:24
  • 34
В России задумались о "подводном авианосце"
  • 08.08 16:08
  • 2
Польские СМИ пишут о планах ВВС страны отказаться от МиГ-29
  • 08.08 14:19
  • 1
Как заработать на акциях?
  • 08.08 13:49
  • 4
Sohu (Китай): крейсер "Украина" простаивает почти 30 лет, теперь его судьба определена. Почему его сначала хотели продать Китаю?
  • 08.08 13:35
  • 1
В Пентагоне назвали "причину укрепления позиций" ИГИЛ в Сирии и Ираке
  • 08.08 13:22
  • 3
Танки становятся умнее людей
  • 08.08 13:05
  • 1
Рапторные комбинации дают 50-процентный эффект
  • 08.08 13:03
  • 1
США испытали мощнейший гиперзвуковой двигатель истребителя
  • 08.08 12:59
  • 10
ВЦИОМ: большинство россиян считают Военно-морской флот РФ самым сильным в мире
  • 08.08 12:53
  • 1
На острове Гогланд в Финском заливе оборудовали вертодром
  • 08.08 12:32
  • 31
"Ракетные малыши" России станут убийцами авианосцев
  • 08.08 12:14
  • 2
"Заметным" воздухозаборникам Су-57 дали объяснение