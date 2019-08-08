Минобороны предлагает узаконить статус Северного флота как отдельного военного округа

По замыслу авторов проекта указа, это усовершенствует взаимодействие флота с различными органами власти, другими войсками и воинскими формирования

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Министерство обороны России предлагает формально узаконить статус Северного флота как самостоятельной военно-административной единицы наряду с четырьмя другими военными округами. Это следует из проекта соответствующего указа президента РФ и пояснительной записки, размещенных на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Фактически Северный флот стал пятым военным округом еще в 2014 году, когда ему был придан статус отдельного стратегического командования "Север" в арктической зоне. О начале работы отдельного командования на базе Северного флота сообщил в ноябре 2014 года президент РФ Владимир Путин.

"Установить, что основной военно-административной единицей Российской Федерации является военный округ Вооруженных сил Российской Федерации. Самостоятельной военно-административной единицей Российской Федерации, не входящей в состав военных округов Вооруженных сил Российской Федерации, является Северный флот", - предлагается в проекте указа.

Как отмечается в пояснительной записке, Северный флот уже наделен полномочиями межвидового стратегического территориального объединения, однако новый указ позволит "законодательно придать Северному флоту статус самостоятельной военно-административной территориальной единицы". Это также, по замыслу авторов проекта указа, усовершенствует взаимодействие флота с различными органами власти, другими войсками и воинскими формирования при решении задач на Арктическом стратегическом направлении.

Минобороны отмечает, что вступление указа в силу не потребует дополнительных расходов из бюджета.

Кроме Северного флота сейчас в составе вооруженных сил действуют четыре военных округа: Западный, Южный, Центральный и Восточный.