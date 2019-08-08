Корабли Балфлота отразили "вражеский" авианалет
Воздушную атаку условного противника отразили большие десантные корабли (БДК) Балтийского флота в акватории Балтики у побережья Калининградской области.
Учебный бой прошел в рамках учения ВМФ России "Океанский щит - 2019". Как сообщил отдел информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту, в состав корабельной десантной группы вошли БДК "Королев", "Александр Шабалин" и "Минск".
Экипажи активировали средства радиоэлектронной борьбы, поставили активные и пассивные помехи. Условные воздушные цели были взяты на сопровождение корабельными средствами противовоздушной обороны, а затем уничтожены из артиллерийских установок АК-176 и АК-725.
Завершилась боевая учеба высадкой морского десанта на необорудованное побережье. Корабли поддержали десантирующихся морпехов огнем корабельной артиллерии и реактивных комплексов "Град-М".
Справка "РГ"
Оперативное учение "Океанский щит - 2019" проходит в Балтийском море с 1 по 9 августа. Руководит им главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов. Цель - проверить готовность сил ВМФ к защите национальных интересов России и отработать навыки по управлению силами флота. На учении отрабатываются вопросы применения межфлотской группировки ВМФ.
К учению привлекаются 49 кораблей и боевых катеров, 20 судов обеспечения, 58 летательных аппаратов ВМФ и ВКС России, более 10 тысяч военнослужащих.
Светлана Песоцкая (Калининградская область)
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