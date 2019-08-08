В Японии призвали изменить стратегию возврата "исконных территорий страны"

Япония должна пересмотреть стратегию возврата "исконно японских Северных территорий" и воспользоваться ей при переговорах с Россией. Об этом пишет японское издание Sankei Shimbun.

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По мнению издания, у России нет намерений "вести серьезные переговоры" с Токио по возврату Японии "исконных территорий". Об этом говорит визит премьер-министра Дмитрия Медведева на остров Итуруп и наращивание военной группировки российской армии на островах южных Курил.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев посетил остров Итуруп. Это четвёртый раз, когда он совершает визит на исконно японские северные территории, и своим появлением там российская власть хочет упрочить незаконную оккупацию

пишет Sankei Shimbun.

В издании убеждены, что администрация премьер-министра Японии Абэ Синдзо должна осознать это и полностью пересмотреть стратегию в отношении России, так как предыдущие 26 встреч "с президентом Путиным" не привели к продвижению по возврату Курильских островов. Японскому лидеру следует отменить поездку на Восточный экономический форум, который пройдёт в сентябре во Владивостоке.

Газета подчеркивает, что Россия продолжает отрицать само существование территориальной проблемы, а также наращивает военную мощь на Курилах. Все это происходит на фоне укрепления военных отношений России и Китая. Таким образом, пишет издание, Японии необходимо пересмотреть свое отношение к заключению мирного договора.

Между тем, сегодня официальный Токио отверг представление российского МИД по поводу протестов японской стороны из-за визита Медведева на Итуруп. В ответ на заявление о неприемлемости "протестов" по поводу действий российских официальных лиц на российской суверенной территории, генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга заявил, что Токио считает такие протесты неприемлемыми.

Мы не принимаем этих протестов. Посол Кодзуки в очередной раз изложил позицию нашего государства и объяснил, что подобные представления от российской стороны являются неприемлемыми

- сообщил Суга и добавил, что Япония хочет и впредь продолжать переговоры, но исходя из того, что мирный договор нужно подписывать только урегулировав территориальную проблему.