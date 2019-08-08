Индийское управление OFB поставит крупную партию артиллерийских боеприпасов ОАЭ

ЦАМТО, 7 августа. Индийское управление государственных оружейных заводов Минобороны (Ordnance Factory Board – OFB) заключило крупнейший в своей истории экспортный контракт на поставку продукции оборонного назначения.

Как сообщает India Times, подписанный OFB контракт стоимостью 3,15 млрд. рупий (45,75 млн. долл.) предполагает продажу артиллерийских боеприпасов Объединенным Арабским Эмиратам (ОАЭ). Согласно информации Министерства обороны Индии, в рамках соглашения ОАЭ будут поставлены 50 тыс. 155-мм фугасных снарядов увеличенной дальности с конической запоясковой частью (HE ERFB) и принадлежности (PRIMER M191-A2). Новый заказ получен после выполнения подписанного OFB в 2017 году контракта, в рамках которого ОАЭ были поставлены 40 тыс. артиллерийских боеприпасов.

В сентябре 2018 года бывший председатель OFB П.К.Шривастава (P K Shrivastava) заявил, что предприятие планирует в ближайшие два года увеличить экспорт до 10 млрд. рупий (141 млн. долл.). То есть целевой показатель увеличился в 4 раза по сравнению с экспортом на сумму 2,5 млрд. рупий, достигнутым OFB в 2017 году.

В поддержку решения своих экспортных задач OFB недавно провело акцию для информирования посольств и атташе различных стран мира о своих возможностях и продуктах.

Планы наращивания экспорта поддержаны реализуемой правительством Индии программой модернизации производственных мощностей OFB. В годовом отчете Министерства обороны Индии за 2018-2019 ф.г. указано, что было одобрено 15 предложений OFB о проведении модернизации производственного оборудования общей стоимостью 8,6 млрд. рупий.

На OFB замыкается 41 оборонный завод на всей территории Индии, которые специализируются на разработке и производстве оружия, боеприпасов, ракет и военной техники, в первую очередь, для СВ Индии. Экспортные продажи традиционно включали стрелковое оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества, в основном на развивающиеся рынки Африки, Азии, Ближнего Востока и Южной Америки.

Согласно данным нового онлайн-портала, поддерживаемого Департаментом оборонного производства Министерства обороны, экспорт Индией продукции оборонного назначения быстро растет.

Так, целевой показатель экспорта на 2019/2020 ф.г. составляет 150 млрд. рупий. Экспорт ПВН в 2018/2019 ф.г. достиг 107,45 млрд. рупий, что на 129% превышает показатель 2017/2018 ф.г.

При этом следует отметить, что приведенные данные указывают на то, что Индия все в большей степени зависит от частного сектора в достижении целевого показателя экспорта. В 2019/2020 ф.г. и 2018/2019 ф.г. индийские частные компании обеспечили около 90% экспорта ПВН, а государственные предприятия, включая OFB, остальные 10%.

В 2017/2018 ф.г. компании частного сектора обеспечили 68% всего экспорта, а годом ранее – только 13% экспортных продаж.