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08.08.2019
Военное обозрение

В США начинают испытания РЭБ-системы NGJ-MB, "превосходящей комплекс "Хибины"

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В США начинаются наземные и лётные испытания (интеграция изделия с самолётом) бортовой электронной системы NGJ-MB, разработанной компанией Raytheon.

Источник изображения: Raytheon

Сообщается, что контейнер с системой радиоэлектронного подавления будет устанавливаться для проведения испытаний на палубный самолёт радиоэлектронной борьбы Boeing EA-18G Growler. В общей сложности планируется осуществить испытаний 14 таких контейнеров для сертификации лётной годности.

Система РЭБ Jammer Mid-Band (NGJ-MB) позволяет, как сообщают представители компании-разработчика, добиваться искажения сигналов радаров и устройств связи противника "вплоть до полного их выхода из строя". Система обладает повышенной мощностью, однако точные её величины не указываются.

Добавляется, что NGJ-MB способна работать в режиме радиоэлектронной борьбы с высокой эффективностью с более дальних расстояний, чем предшествовавшие ей версии.

Вице-президент Raytheon Electronic Warfare Systems Стефан Баур:

Мы используем передовую технологию глушения радиоэлектронных сигналов. Мы собираемся заменить устаревающую систему РЭБ ALQ-99 на самолётах Growler EA-18G, а также использовать NGJ-MB на других средствах авиации. ( Например, речь о самолётах Gulfstream C-37A, которые чаще всего используются высокопоставленными чиновниками Минобороны США, - прим. "ВО"). Система направлена на подавление трёх радиолокационных и коммуникационных частотных диапазонов, используемых противником.

Добавлено, что одним из вариантов новейшей системы РЭБ является NGJ High Band.

Источник изображения: Raytheon

В США новейшую, подготовленную к испытаниям, РЭБ-систему NGJ-MB называют "ответом российской системе "Хибины", её превосходящим по основным показателям".

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
США
Продукция
EA-18
Хибины
Компании
Boeing
General Dynamics
Raytheon
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