Танки становятся умнее людей

Израиль представил так называемый умный танк – прототип бронемашины ближайшего будущего. Ее особенностью станет, например, специальный шлем для экипажа, подобный тому, который носят летчики истребителя F-35. Каковы главные тенденции в создании бронетехники будущего и что в этом направлении делается в России?

Военная техника эволюционирует, боевые машины совершенствуются, особое внимание уделяется именно аппаратам, действующим без участия человека – или активно помогающим человеку. Сейчас это не только уже привычные БПЛА, летающие дроны, но и подводные лодки и даже танки. Дистанционно управляемая техника не пригибается в атаке, без страха идет под пули и снаряды.

Танки придумали именно для того, чтобы защитить броней находящийся внутри экипаж. Какое-то время это работало, но вскоре появились противотанковые средства, которые способны уничтожить любую бронемашину. По официальным данным, во время Великой Отечественной войны было уничтожено 96,5 тыс. советских танков, немецких немногим более 30 тыс. Понятно, что и танки были несовершенны, а средства противотанкового поражения улучшались, тем не менее, потери были огромными.

Американцы за время войны во Вьетнаме потеряли техники больше, чем за время Второй мировой, из них танков – около 2 тыс. Потери советских танков в Афганистане были значительно ниже, большей частью они выходили из строя по техническим причинам (использовались старые Т-55 и Т-62, которые выдерживали попадания нескольких выстрелов из РПГ), серьезных противотанковых комплексов у моджахедов просто не было. Танки тогда принимали участие в сопровождении колонн, даже штурмовали кишлаки, пробивая глинобитные стены тяжелым корпусом, но большей частью использовались на "блоках", в качестве долговременной бронированной огневой точки.

Танки в своем развитии ушли за последние десятилетия далеко вперед. Но пределов совершенству нет и многие армии рассчитывают получить на вооружение бронетехнику нового уровня, в первую очередь управляемую на поле боя дистанционно.

Например, интересные разработки "умных танков" представил сейчас Израиль – три варианта прототипов боевой машины будущего "Кармель". По внешнему виду и вооружению (30-мм пушка) это скорее боевая машина пехоты (они и созданы в том числе на шасси американского бронетранспортера М113). Экипаж состоит всего из двух человек, при этом они оснащены десятками камер, радарами и датчиками. Вероятно, что танкисты будут взаимозаменяемы – каждый сможет как управлять машиной, так и вести разведку, применять вооружение и прочую технику.

Создателями "умных танков" стали три компании – "Израильская авиационная промышленность" (IAI), "Рафаэль" и "Эльбит Маарахот". В представленных ими концепциях лежат новейшие технологии, которые обеспечивают в том числе единую картину на 360 градусов, получаемую на основе работы многочисленных датчиков. Экипаж боевой платформы, представленной "Эльбитом", получит шлемы Iron Vision, в которых информация выводится на нашлемные дисплеи – такие используют пилоты истребителя 5-го поколения F-35. "Рафаэль" применила "стеклянную кабину", благодаря которой экипаж получает информацию, отображенную по периметру боевого отделения. Инженеры IAI презентовали системы, которые будут выводить данные как на крупные панорамные дисплеи, так и на личные экраны операторов. Можно сказать, что самые совершенные достижения науки и техники, которые ранее использовались только в наиболее дорогих системах вооружений – например, истребителях – теперь все больше захватывают куда более простую наземную технику.

Предполагается, что эти передовые разработки будут интегрированы в уже существующие и будущие бронемашины – как экипажные, так и автономные. На завершение разработки программы "умных танков" и принятие их на вооружение планируется потратить около семи лет. Предполагается, что продемонстрированные технологии будут реализованы в проекте новой версии израильского танка "Меркава 4" "Барак", который должен сойти с конвейера в ближайшие три года.

А что происходит с подобными разработками в России?

По словам начальника Главного управления научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий (инновационных исследований) Минобороны РФ Вячеслава Преснухина, вопросам разработки и снабжения войск перспективными образцами вооружения, в том числе и роботизированными комплексами, уделяется самое пристальное внимание. Действует комиссия по развитию робототехники, которую возглавляет министр обороны.

"Организация разработки робототехнических комплексов для войск – одно из основных направлений деятельности нашего управления, – говорит Вячеслав Преснухин. – Создан Главный научно-исследовательский испытательный центр робототехники Министерства обороны, который призван решать весь комплекс задач по военно-научному сопровождению разработок робототехнических комплексов военного назначения. Армия будущего – это армия инноваций. Они касаются любой оборонной составляющей – от полевой нанокухни до роботизированных космических комплексов".

И действительно – системами искусственного интеллекта уже оснащают российскую бронетехнику. Одна из известных разработок – система ИИДБМС, совместимая с танком Т-80У-М1, которая отвечает за управление танком, ведение огня, способна посредством компьютерных сетей согласовывать свои действия с другой техникой и получать указания из центра управления.

И, скажем, наиболее современный российский танк Т-14 на базе платформы "Армата" (который, правда, пока не пошел в серийное производство) реализует в своем конструкторском замысле концепцию "сетецентрической войны". Иначе говоря, боевая машина используется для разведки, целеуказания и корректировки огня артиллерийских систем и танков из своего сопровождения. Для этого в Т-14 имеется круговой доплеровский радар с АФАР (активной фазированной антенной решеткой), ультрафиолетовые HD-камеры наблюдения с круговым охватом на 360 градусов, способные засекать работу двигателей техники противника по выхлопу. Танк также способен запускать беспилотный аппарат разведки с обзорной РЛС и инфракрасным прицелом.

Кроме того, одна из перспективных разработок, которая вскоре должна появиться на вооружении Российской армии, – это дистанционно управляемый многофункциональный робототехнический комплекс "Удар". В его составе мобильный робот огневой поддержки на базе шасси БМП-3, разведывательный беспилотник вертолетного типа и пункт дистанционного управления на шасси "Урал-4320". Данный комплекс способен обеспечить дистанционное и программное управление движением безэкипажных базовых шасси, колесных и гусеничных – сухопутных робототехнических комплексов различного назначения.

Возможно, подобные бронированные безэкипажные машины будут использоваться в ближайшем будущем при выполнении наиболее опасных задач на поле боя.

Помимо этого, российские ученые уже несколько лет ведут работу над созданием интеллектуальной системы управления движением бронетехники. Научно-производственный центр Юго-Западного государственного университета (г. Курск) разрабатывает систему автоматического движения гусеничной машины, то есть ее искусственный интеллект, еще с 2014 года. Цифровые сигналы управления могут подаваться хоть на трактор, хоть на боевую бронетехнику. Чтобы продемонстрировать возможности искусственного интеллекта, использовали уменьшенный макет советского танка Т-34, который, пользуясь датчиками и "техническим зрением", без помощи человека способен объезжать препятствия. Танк самостоятельно следит за мишенью с помощью движения башни.

Маршрут, который проходит робот, задается двумя способами. Первый – на сенсорном экране указывается точка финиша, к которой танк двигается самостоятельно, объезжая деревья и другие преграды. Второй вариант – на сенсорном экране маршрут рисуется полностью. Помощь роботу требуется лишь на самых сложных участках маршрута, а управление генераторами, дизелем, подача сигналов на электродвигатели осуществляется в автоматическом режиме.

При таком совершенствовании военной техники в технически развитых странах, с наделением бронированных монстров искусственным интеллектом, можно предположить, что в скором времени танки вообще смогут полностью обходиться без экипажа внутри. Роботы будут воевать на поле боя с такими же роботами.

Виктор Сокирко