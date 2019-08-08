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08.08.2019
Военно-промышленный курьер

ВКС России нанесли удары по позициям сирийских террористов

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Источник изображения: vpk-news.ru

Срыв исламистскими группировками перемирия на севере сирийской провинции Хама признали в российском командовании, после чего были возобновлены удары ВКС РФ по объектам боевиков.

Также осуществлены массированные авиаудары в районе Зака, Арбаин, Латамна, Кафр-Зита и Хан-Шейхун. Особое внимание уделялось участку фронта в районе Зака - Арбаин, где ранее правительственные войска освободили ряд селений.

Боевики несколько раз в течение дня фиксировали пролёты разведывательных беспилотников иранского производства Ababil 3 над своими позициями в Зака, после чего открывала огонь артиллерия и наносила удары авиация. 

В районе Латамны, по заявлению исламистов, авиация использовала объёмно-детонирующие боеприпасы для уничтожения подземных коммуникаций.

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Иран
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Сирия
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