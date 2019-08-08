ВКС России нанесли удары по позициям сирийских террористов

Срыв исламистскими группировками перемирия на севере сирийской провинции Хама признали в российском командовании, после чего были возобновлены удары ВКС РФ по объектам боевиков.

Также осуществлены массированные авиаудары в районе Зака, Арбаин, Латамна, Кафр-Зита и Хан-Шейхун. Особое внимание уделялось участку фронта в районе Зака - Арбаин, где ранее правительственные войска освободили ряд селений.

Боевики несколько раз в течение дня фиксировали пролёты разведывательных беспилотников иранского производства Ababil 3 над своими позициями в Зака, после чего открывала огонь артиллерия и наносила удары авиация.

В районе Латамны, по заявлению исламистов, авиация использовала объёмно-детонирующие боеприпасы для уничтожения подземных коммуникаций.