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08.08.2019
Lenta.ru

Россия показала первый полет тяжелого "Охотника"

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Минобороны России / YouTube

Минобороны России выложило на YouTube ролик с первым полетом тяжелого ударно-разведывательного беспилотного летательного аппарата (БПЛА) С-70 "Охотник".

В комментарии к видео отмечается, что испытания проводились на одном из аэродромов военного ведомства, а сам полет длился более 20 минут. "Летательный аппарат совершил несколько облетов аэродрома на высоте около 600 метров, после чего успешно приземлился", — сообщает Минобороны.

Военное ведомство напоминает, что БПЛА "выполнен по схеме летающее крыло с применением специальных материалов и покрытий, которые делают его практически незаметным для радиолокационных средств обнаружения", и "оснащен целевой аппаратурой для оптико-электронной, радиотехнической и других видов разведки".

Первый полет С-70 "Охотник" состоялся 3 августа. До конца года планируется провести еще несколько подобных испытаний С-70 "Охотник".

В феврале военный эксперт Петр Бутовский допустил, что взлетный вес С-70 "Охотник" составит 25 тонн, из которых 2,8 тонны придется на вооружение, размах крыла беспилотника составит 19 метров, длина машины — 14 метров, на низкой высоте дрон должен быть способен развивать скорость 1,4 тысячи километров в час, а дальность полета машины составит 5 тысяч километров.

Сведения о разработке "Охотника" появились в 2012 году. Утверждалось, что одноименная научно-исследовательская работа по созданию ударного БПЛА массой до 20 тонн ведется "Сухим" и "МиГ". Тогда максимальная скорость дрона оценивалась в тысячу километров в час.

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
БПЛА
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