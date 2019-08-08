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08.08.2019
Газета.ru

"Поглядим на реакцию": детектив может передать РФ материалы об МН17

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Немецкий детектив может передать России материалы о крушении МН17

Немецкий частный детектив Йозеф Реш готов опубликовать собранные им сведения о причинах крушения малайзийского Boeing MH17 над Донбассом. По его словам, он готов назвать лиц, ответственных за катастрофу, и предоставить данные с американских спутников. Реш пытался передать информацию Нидерландам, но получил отказ.

Данные о причинах крушения Boeing MH-17 "Малайзийских авиалиний" готов обнародовать частный детектив из Германии Йозеф Реш, занимавшийся расследованием катастрофы. Об этом сообщает РИА "Новости".

"Я еще раз напишу в Совместную следственную группу (ССГ. - "Газета.Ru") с моим адвокатом. Это будет распространено на международном уровне - поглядим на реакцию", - заявил детектив.

По словам Реша, ранее Нидерланды, руководящие ССГ, отказались принимать собранные им данные. Он подчеркнул, что опубликует имена лиц, несущих ответственность за крушение Boeing, а также покажет данные со спутников США - если следствие откажется вновь одобрить его запрос.

Детектив добавил, что может обратиться за помощью к России, Малайзии или любой другой стране, причастной к делу и "выражающей желание участвовать". Кроме того, Реш

выразил готовность свидетельствовать в Европейском суде по правам человека в том случае, если организуют процесс по искам близких жертв катастрофы.

Как сообщает ФАН, Йозеф Реш убежден, что "дело разваливается", поскольку представители генеральной прокуратуры Германии пошли на сомнительный шаг.

"Они сказали моему юристу: пусть Реш скажет, что это была шутка, и они отправят это в Нидерланды, все будут довольны, и все закончится", - заявил детектив. По его словам, он "в ужасе" от такого предложения, потому что "шутить со смертью 298 человек непозволительно".

Реш заявлял о попытке передать данные расследования Нидерландам еще 30 июля. По его словам, причиной отказа стало условие раскрытия доказательств в присутствии мировой прессы.

Детектив подчеркнул, что настаивал на публичном формате передачи материалов, поскольку опасается за свою жизнь после неоднократных угроз в его адрес в связи с проводимым им расследованием.

В середине июля Евросоюз обратился к РФ, призвав взять на себя ответственность за крушение малайзийского Boeing. Как сообщает НСН, власти ЕС потребовали от Москвы сотрудничать со следователями, чтобы расследование было всесторонним.

Брюссель также одобрил уголовные дела, возбужденные Нидерландами в отношении четырех подозреваемых в причастности к обстрелу лайнера.

Ранее JIT заявила, что обвинения по делу о крушении самолета предъявят российским гражданам Игорю Стрелкову, Олегу Пулатову, Сергею Дубинскому и украинцу Леониду Харченко. В 2014 году Стрелков был министром обороны самопровозглашенной ДНР. Пулатов занимал должность начальника второго отдела ГРУ ДНР. Дубинский - офицер российского ГРУ в отставке. Харченко был командиром разведывательного подразделения ГРУ ДНР.

Авиакатастрофа произошла в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года в 16:20 по местному времени. Самолет Малайзийских авиалиний следовал рейсом MH17 по маршруту Амстердам - Куала-Лумпур. Погибли все 298 человек, находившиеся на борту судна, большинство из них были гражданами Нидерландов, среди них - много несовершеннолетних.

Было инициировано международное расследование причин катастрофы. Представители ССГ утверждают, что самолет сбила российская ракета, доставленная из-под Курска. По данным следствия, самолет был сбит ракетой, которую якобы выпустили с территории, контролируемой ополченцами в Донбассе. В докладе отмечалось, что выстрел был произведен с поля неподалеку от города Первомайска.

Донецкие ополченцы опровергают подобные заявления и возлагают вину на украинских силовиков.

После публикации итогов работы нидерландской следственной группы официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва разочарована отсутствием изменений в расследовании крушения Boeing MH17. По мнению МИД РФ, выводы прокуратуры Нидерландов подтверждают предвзятость и политическую подоплеку этого дела.

Официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков при этом подчеркнул, что российские зенитные ракетные комплексы "Бук-М1-2" не пересекали российско-украинскую границу, равно как и орудия иных систем. Сделанная в СССР ракета оказалась после распада Советского Союза на Украине.


Иван Апулеев

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