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08.08.2019
ТАСС

Суда Северного флота проводят антитеррористические учения в районе Новой Земли

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Противолодочный корабль Вице-адмирал Кулаков патрулирует восточное побережье Средиземного моря
Противолодочный корабль Вице-адмирал Кулаков патрулирует восточное побережье Средиземного моря.
Источник изображения: © AP Photo, Vladimir Isachenkov

Арктический поход начался 5 августа, экипажи пройдут по маршруту Северного морского пути до полуострова Таймыр, а затем до архипелага Северная Земля

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Арктический отряд кораблей и судов Северного флота, в числе которых большой противолодочный корабль "Вице-адмирал Кулаков", спасательно-буксирное судно "Памир" и танкер "Сергей Осипов", начал антитеррористические учения в районе Новой Земли. Об этом говорится в сообщении пресс-службы флота, распространенном в среду.

"Экипажи большого противолодочного корабля и судов обеспечения участвуют в учениях по предотвращению террористических угроз в районе трассы Северного морского пути. В ходе плановых тренировок тактику действий отрабатывают антитеррористические подразделения, базирующиеся на борту большого противолодочного корабля "Вице-адмирал Кулаков", - отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, в среду большие десантные корабли "Кондопога", "Александр Отраковский" и ледокол "Илья Муромец", входящие в состав арктического отряда кораблей и судов обеспечения Северного флота, приступили к проходу пролива Маточкин Шар, отделяющего Северный остров Новой Земли от Южного и соединяющего Баренцево море с Карским.

Арктический поход отряда кораблей и судов обеспечения Северного флота начался 5 августа. Поход проходит под флагом командующего Кольской флотилией разнородных сил Северного флота вице-адмирала Олега Голубева. Отряду кораблей предстоит пройти по маршруту Северного морского пути до полуострова Таймыр, а затем до архипелага Северная Земля.

"Североморцы примут участие в нескольких высадках сил морского десанта на необорудованное побережье в Арктике, проведут учение по охране важного промышленного объекта, отработают ряд противолодочных задач, выполнят практические ракетные и артиллерийские стрельбы", - отмечается в сообщении.

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21180
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Военные учения
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