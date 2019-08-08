Турция может вооружить крылатой ракетой SOM-J БЛА "Акинчи" и истребители TF-X

ЦАМТО, 7 августа. По информации турецких СМИ, разработанная Roketsan совместно с Lockheed Martin авиационная крылатая ракета SOM-J (Stand Off Missile-Joint Strike Fighter) может быть интегрирована на БЛА "Акинчи" (Akinci) турецкой компании Baykar Makina и национальные истребители TF-X.

Как сообщает Daily Sabah, данное заявление 3 августа сделал министр промышленности и технологий Мустафа Варанк в ответ на решение США о приостановке поставок Турции истребителей пятого поколения F-35 "Лайтнинг-2".

Как сообщал ЦАМТО, компания Roketsan заключила с Секретариатом оборонной промышленности МО Турции SSM (Turkish Undersecretariat for Defence Industries) контракт на разработку ракеты SOM-J в 2014 году. В августе 2014 года Lockheed Martin и Roketsan объявили о заключении начального соглашения о сотрудничестве в рамках проекта интеграции КР SOM-J на борт истребителя F-35 "Лайтнинг-2". Целью проекта являлась разработка КР для транспортировки во внутреннем отсеке самолета F-35, а также оснащения других истребителей, которые несут высокоточное вооружение на внешней подвеске.

Компании-партнеры разрабатывали SOM-J на базе проекта созданной Научно-исследовательским и конструкторским институтом оборонной промышленности Совета научно-технических исследований Турции (Tubitak-SAGE) КР SOM.

КР SOM-J – это 500-килограммовая крылатая ракета класса "воздух-земля" средней дальности, предназначенная для поражения высокозащищенных наземных объектов большой важности и морских целей. SOM-J будет оснащена комбинированной системой навигации, инфракрасной ГСН для наведения на конечном участке и осколочно-фугасной / полубронебойной боевой частью массой 350 фунтов. Дальность поражения целей превысит 100 морских миль.

Как предполагается, максимальная взлетная масса разрабатываемого БЛА "Акинчи" составит 4500 кг, размах крыла – 20 м. Летные испытания аппарата планируется начать в ближайшее время.

Национальный боевой самолет TF-X разрабатывается компанией Turkish Aerospace для замены F-16. Планируется, что этот истребитель выполнит первый полет в 2025 году.