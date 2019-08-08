Войти
08.08.2019
ТАСС

Изображения значимых сражений Великой Отечественной войны украсят главный храм ВС России

752
0
0
3D-макет главного храма Вооруженных сил России
3D-макет главного храма Вооруженных сил России.
Источник изображения: © Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Над вратами и барельефами храма работает скульптор Виталий Шанов

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Скульпторы и художники изобразят значимые сражения Великой Отечественной войны на стенах главного храма Вооруженных сил РФ. Об этом сообщили в среду в пресс-службе Минобороны.

"Скульптор Виталий Шанов работает над вратами главного храма ВС РФ и барельефами, на которых будут отображены все наиболее значимые битвы Великой Отечественной войны", - отметили в военном ведомстве.

"Мы можем работать практически круглосуточно, современные технологии нам это позволяют. В мастерской мы делаем большие щитовые панно по утвержденным эскизам и моделям, которые увеличиваем в нужный мастштаб и работаем над элементами: ликами, кистями, складками одежды", - цитирует ведомство Шанова.

Битва за Сталинград, освобождение Севастополя, подвиг панфиловцев, оборона Москвы, водружение знамени Победы над рейхстагом и многие другие известные события войны будут запечатлены в храме. Сейчас работа над барельефами в глине завершается, изображения проходят процедуру формовки и их готовят к отливке и сборке в бронзе. Готовые элементы доставят к месту строительства храма, где они будут окончательно собраны и установлены.

В мастерской Шанова также ведется работа по созданию врат. Их высота составит 12 м, ширина - 7 м. При этом северные ворота будут посвящены начальному этапу войны, а южные - победе."Мы уже завершили работу в мягком материале (глине) над статуями Александра Невского и Дмитрия Донского. Они в финальной фазе, в ближайшее время приступим к снятию форм. Скульптуры будут размещены над северными вратами главного храма ВС РФ", - отметил Шанов. Большие врата будут открываться только во время праздничных, торжественных событий. В остальное же время прихожане будут проходить в храм через малые ворота, высота которых достигает 5,5 м, а ширина - 4 м.

Главный храм Вооруженных сил Российской Федерации возводится на добровольные пожертвования в Военно-патриотическом парке культуры и отдыха ВС РФ "Патриот". Его открытие ожидается в 2020 году. Предполагается, что Главный храм станет центром воинской славы и всенародной памяти о павших воинах в годы самой кровопролитной войны в истории человечества. Он будет символизировать духовность русского воинства, поднимающего меч только для защиты своего Отечества.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Александр Невский
Дмитрий Донской
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
2020-й год
Похожие новости
02.12.2014
С "Булавой" на плечах
25.09.2013
«Булава»: и вновь за бугор
04.07.2013
Программы по обновлению корабельного состава ВМФ РФ, реализованные в первой половине 2013 года
23.04.2012
Подплав выходит на поверхность
13.02.2012
Флот оснащают еще одной грозной ядерной дубинкой
06.12.2011
Севмаш – кузница ВМФ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 08.08 17:50
  • 12
Polityka (Польша): военный флот России находится в таком плохом состоянии, что представляет угрозу для самого себя
  • 08.08 16:35
  • 176
Концепт F-35C с гиперзвуковой ракетой представили в США
  • 08.08 16:29
  • 86
РКЦ "Прогресс" приступил к производству ракеты "Союз-5"
  • 08.08 16:24
  • 34
В России задумались о "подводном авианосце"
  • 08.08 16:08
  • 2
Польские СМИ пишут о планах ВВС страны отказаться от МиГ-29
  • 08.08 14:19
  • 1
Как заработать на акциях?
  • 08.08 13:49
  • 4
Sohu (Китай): крейсер "Украина" простаивает почти 30 лет, теперь его судьба определена. Почему его сначала хотели продать Китаю?
  • 08.08 13:35
  • 1
В Пентагоне назвали "причину укрепления позиций" ИГИЛ в Сирии и Ираке
  • 08.08 13:22
  • 3
Танки становятся умнее людей
  • 08.08 13:05
  • 1
Рапторные комбинации дают 50-процентный эффект
  • 08.08 13:03
  • 1
США испытали мощнейший гиперзвуковой двигатель истребителя
  • 08.08 12:59
  • 10
ВЦИОМ: большинство россиян считают Военно-морской флот РФ самым сильным в мире
  • 08.08 12:53
  • 1
На острове Гогланд в Финском заливе оборудовали вертодром
  • 08.08 12:32
  • 31
"Ракетные малыши" России станут убийцами авианосцев
  • 08.08 12:14
  • 2
"Заметным" воздухозаборникам Су-57 дали объяснение