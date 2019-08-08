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08.08.2019
Военное обозрение

Впервые за долгое время САА в Латакии бросила на боевиков танковые подразделения

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Сирийская правительственная армия, вышедшая из ранее объявленного перемирия в связи с систематическим несоблюдением этого перемирия боевиками, впервые за несколько лет применяет бронетехнику в провинции Латакия. Напомним, что именно в этой сирийской провинции располагается российская авиационная база "Хмеймим" и именно на базу ВКС РФ на днях террористы запрещённой в РФ группировки "Хайят Тахрир аш-Шам"* попытались осуществить очередную атаку.

Источник изображения: topwar.ru

Разведка получила данные о том, что наиболее крупная группировка боевиков сосредоточена в районе города Кабани в округе Аль-Хаффах. С 2017 года этот округ контролируется помимо упомянутой террористической группировки "Хайят Тахрир аш-Шам" боевиками так называемой Туркестанской исламской партии (ТИП)*. При этом боевики удерживают под своим контролем важную транспортную артерию – северо-восточную часть автодороги Латакия – Джизр-аш-Шугур, от которого в свою очередь идёт дорога на Идлиб.

Сирийская армия бросила на освобождение упомянутого округа от террористов существенные силы. Танковые подразделения пошли на позиции боевиков после серии нанесённых по тем авиационных ударов, а также после массированной артподготовки.

Источник изображения: topwar.ru

При этом проблема связана с тем, что террористы занимают позиции на господствующих высотах. Но эта проблема для САА не является единственной. Если посмотреть на представленный выше фрагмент карты, то можно увидеть две отметки в виде синих кружков: один в районе Джизр-аш-Шугура, другой – северо-восточнее Рабии. Это турецкие наблюдательные пункты (по сути, базы) – на возвышенностях Иштабрак и Джабаль Туркоман (Туркман). В этой связи особо пристально за наступление САА следит именно Турция, ведь получается, что эти "наблюдательные пункты" находятся в тылу у упомянутых выше террористических группировок. И любой сирийский снаряд, "перелетевший" через позиции того же ТИП* в районе Кабани по линии Латакия-Идлиб, Анкарой будет воспринят как атака на турецких военных. Можно предположить, что в этом случае ВС Турции могут нанести удар по войскам Башара Асада, так как ожидать того, чтобы турецкие военные ударили по подконтрольным вооружённым группировкам было бы слишком наивно.

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Страны
Россия
Сирия
Турция
Персоны
Башар Асад
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