Белорусской экономике повезло с тягачами

МЗКТ осваивает Европу и приценивается к Юго-Восточной Азии

В Белоруссии отметили 65-летие со дня основания Минского завода колесных тягачей. Специальное конструкторское бюро (СКБ), ставшее родоначальником МЗКТ было организовано на территории МАЗа 23 июля 1954 года. СКБ возглавил легендарный советский конструктор Борис Шапошник, памятник ему установлен перед главным входом на предприятие.

Задача ставилась архисложная – создавать надежную тяжелую и сверхтяжелую технику для нужд Вооруженных Сил СССР. Минчане справились блестяще – техника, выходящая из цехов предприятия, и сейчас пользуется большой популярностью. Ее ценят за надежность и долговечность. Сегодня Минский завод колесных тягачей (торговая марка VOLAT) – одна из крупнейших мировых компаний, специализирующихся на разработке и производстве специальных колесных шасси и тягачей.

Журналистам показали цеха предприятия, испытательный полигон. Особый интерес вызвал автопоезд-танковоз МЗКТ-74135?99942?837211 грузоподъемностью 136 тонн и длиной 42 метра, выполненный по трехзвенной схеме тягач-прицеп-полуприцеп с 32-мя колесами, способный перевозить основные боевые танки. Эта махина приводится в движение двигателем мощностью 812 лошадиных сил. Руль снабжен гидроусилителем. Специалисты МЗКТ специально для этого гиганта спроектировали новую систему тентирования.

На полигоне "Утес", где автомобиль можно испытать в любых условиях – хоть полного бездорожья, заводчане устроили тест-драйв колесной техники в ассортименте: ББМ, тактический автомобиль, колесное шасси.

За 65 лет МЗКТ выпустил 27 тысяч единиц техники. 84 процента сегодняшних заказов – из-за рубежа. Одним из перспективных направлений стала разработка экспортных вариантов броневиков. Для закрепления на мировых рынках в модернизацию технологий и оснащение предприятия новейшим оборудованием, по словам заместителя генерального директора по коммерческим вопросам Екатерины Сташук, вложено более 110 миллионов долларов. Минские автомобилестроители достигли высочайшего уровня в производстве различного рода кабин, подвесок, трансмиссий, раздаточных коробок, редукторов. "Мы обладаем всеми компетенциями, чтобы осуществлять гарантийное и постгарантийное обслуживание", – заявила топ-менеджер. Отдельный блок задач направлен на повышение узнаваемости бренда.

“Одним из перспективных направлений стала разработка экспортных вариантов броневиков”

В настоящее время МЗКТ работает над освоением рынков государств ОДКБ. Отвечая на вопрос об экспорте в Казахстан и Киргизию, Елена Сташук отметила, что "интерес есть, но в конкретные сделки он пока что не вылился".

Большая доля поставок предприятия приходится на Россию. Как рассказал исполняющий обязанности главного инженера МЗКТ Алексей Римашевский, заказ на разработку оригинальной терминальной машины поступил от одного из морских портов РФ. "Это совершенно новое направление, которое предприятие намерено развивать. Всего в мире существуют три изготовителя подобной техники, — рассказал он . — Поворотная платформа позволяет тягачу маневрировать в узких пространствах и перемещать при этом грузовые контейнеры". Грузоподъемность – 32 тонны. Кабина изготовлена из углепластика и компьютеризирована.

Многие разработки делаются в инициативном порядке, на основе анализа рынка, который непрерывно мониторится маркетинговыми и техническими службами предприятия. Но заказов на перспективу становится меньше, чем раньше, признается Екатерина Сташук. По ряду позиций налицо конкуренция с российскими производителями. Форум "Армия-2019", отмечает зам генерального директора, наглядно показал, что "машина Брянского автомобильного завода – прямой конкурент тому, что производится у нас".

Продвижению продукции предприятия помогает участие в отраслевых мероприятиях. "Только в последнее время мы участвовали в 31 выставке в шести странах, причем выбираем и оцениваем каждый конкретный рынок и участвуем либо собственным стендом, либо на общем стенде Государственного военно-промышленного комитета".

МЗКТ напрямую торгует с девятью странами. Освоенные, традиционные рынки – Россия, арабский Восток, Африка. В последние пять лет МЗКТ успешно завоевывает Польшу. Определенный интерес к минской продукции наблюдается на рынках Индонезии и Малайзии, но там предъявляют специфические требования к технике, к тому же высок уровень конкурентной борьбы. "У нас 32 дилера и агента в 15 странах", – напоминает Сташук.

Вроде бы просматривается перспектива продаж на рынке ЕС выпускающихся в Лиде автобусов "Неман" стандарта Евро- 6. Сейчас ведутся переговоры с дилерами по поводу заключения контрактов. "Одним из главных препятствий на пути "Немана" в Европу может стать сертификация. Завод в настоящее время ищет тех, кто мог бы посодействовать в данном направлении", – объясняет Екатерина Сташук. Развивая тему автобусных поставок, она подчеркивает, что в настоящее время это самый коммерчески успешный проект на МЗКТ. "Еще в 2014-м году мы присоединили СП "Неман". С 2017-го работали над новой линейкой автобусов, меняли их дизайн, и получилось то, что нужно".

Главный конструктор МЗКТ Василий Бурьян отмечает, что с 2014 по 2019 год выполнена 61 ОКР. Большое значение для производственного процесса, по его мнению, имеет и то, что предприятие "достаточно молодое по управлению". Средний возраст менеджеров – 40 лет. Здесь думают о том, кто придет на завод завтра, поэтом тесно сотрудничают с Белорусским национальным техническим университетом, откуда ежегодно принимают на работу как минимум десять молодых специалистов.

Герман Напольский, корреспондент "ВПК" (Минск)

Газета "Военно-промышленный курьер",