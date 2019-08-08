Войти
08.08.2019
Lenta.ru

США испытали мощнейший гиперзвуковой двигатель истребителя

946
1
0
Источник изображения: Фото: U.S. Air Force

Военно-воздушные силы (ВВС) Соединенных Штатов на авиабазе Арнольд (Теннесси) испытали мощнейший в своей истории гиперзвуковой прямоточный воздушно-реактивный двигатель (ГПВРД), созданный американской компанией Northrop Grumman, сообщает The Drive.

Издание отмечает, что в ходе тестов силовой агрегат, проработав в общей сложности 30 минут, развил максимальную тягу 58 килоньютонов, что отвечало бы скорости в 4 числа Маха. В длину протестированный двигатель достигает 5,5 метра, что отвечает стандартному размеру силового агрегата для истребителя. Конкретные сроки проведения тестов не раскрываются.

The Drive напоминает, что силовой агрегат F110-GE-129 американского истребителя четвертого поколения F-16 Fighting Falcon способен развивать тягу 131 килоньютон, тогда как двигатель SJY61 испытываемой ВВС в 2003-2013 годах перспективной гиперзвуковой ракеты X-51A Waverider — от 1,8 до 4,4 килоньютона.

В июне американская военно-промышленная компания Raytheon накануне открытия авиакосмического салона Paris Air Show 2019 (Франция) анонсировала перспективную гиперзвуковую ракету, которая получит ГПВРД.

В марте прошлого года американский журнал The National Interest написал, что российскую аэробаллистическую ракету малой радиолокационной заметности и высокой маневренности "Кинжал" из-за отсутствия ГПВРД нельзя считать полноценным гиперзвуковым оружием.

В январе 2018 года конструктор ракетно-космической техники Герберт Ефремов заявил, что российским разработчикам гиперзвукового оружия предстоит решить задачу обеспечения длительного движения с гиперзвуковой скоростью объекта в атмосфере.

Права на данный материал принадлежат Lenta.ru
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Франция
Продукция
F-16
Компании
Northrop Grumman
Raytheon
Проекты
X-51A
ГЗЛА
Похожие новости
08.11.2018
Саудовская Аравия на рынке вооружений и убийство Джамаля Хашогги
03.11.2010
Мировой ВПК сегодня и завтра
26.08.2010
Сложный выбор
01.07.2009
Новинки парижского салона
02.03.2009
Пентагон прорывается в Индию. Вашингтон пытается оттеснить Москву от крупнейшего рынка вооружений
1 комментарий
№1
08.08.2019 13:03
Цитата, q
В марте прошлого года американский журнал The National Interest написал, что российскую аэробаллистическую ракету малой радиолокационной заметности и высокой маневренности "Кинжал" из-за отсутствия ГПВРД нельзя считать полноценным гиперзвуковым оружием.
Полноценным не полноценным,тогда и американцев нельзя считать полноценной нацией,слишком молодые и слишком из разных мест.
А вообще какая разница)))Гиперзвуковое оружие должно иметь гиперзвуковую скорость,а как это достигается это уже не так важно для этого определения.
А все эти разговоры это попытка придумать условия и выставить себя в лучшем свете.
0
Сообщить
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 08.08 17:50
  • 12
Polityka (Польша): военный флот России находится в таком плохом состоянии, что представляет угрозу для самого себя
  • 08.08 16:35
  • 176
Концепт F-35C с гиперзвуковой ракетой представили в США
  • 08.08 16:29
  • 86
РКЦ "Прогресс" приступил к производству ракеты "Союз-5"
  • 08.08 16:24
  • 34
В России задумались о "подводном авианосце"
  • 08.08 16:08
  • 2
Польские СМИ пишут о планах ВВС страны отказаться от МиГ-29
  • 08.08 14:19
  • 1
Как заработать на акциях?
  • 08.08 13:49
  • 4
Sohu (Китай): крейсер "Украина" простаивает почти 30 лет, теперь его судьба определена. Почему его сначала хотели продать Китаю?
  • 08.08 13:35
  • 1
В Пентагоне назвали "причину укрепления позиций" ИГИЛ в Сирии и Ираке
  • 08.08 13:22
  • 3
Танки становятся умнее людей
  • 08.08 13:05
  • 1
Рапторные комбинации дают 50-процентный эффект
  • 08.08 13:03
  • 1
США испытали мощнейший гиперзвуковой двигатель истребителя
  • 08.08 12:59
  • 10
ВЦИОМ: большинство россиян считают Военно-морской флот РФ самым сильным в мире
  • 08.08 12:53
  • 1
На острове Гогланд в Финском заливе оборудовали вертодром
  • 08.08 12:32
  • 31
"Ракетные малыши" России станут убийцами авианосцев
  • 08.08 12:14
  • 2
"Заметным" воздухозаборникам Су-57 дали объяснение