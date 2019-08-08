Балтийский ССЗ будет строить четвёртый и пятый ледоколы проекта 22220

Строительство четвертого и пятого универсальных атомных ледоколов проекта 22220 будет проходить на Балтийском судостроительном заводе. Как сообщила пресс-служба "Объединенной судостроительной корпорации", Балтийский ССЗ стал победителем в торгах на строительство ледоколов.

Источник изображения: Балтийский ССЗ

Балтийский судостроительный завод в Санкт-Петербурге выиграл торги на строительство четвертого и пятого атомных ледоколов проекта 22220 (ЛК-60Я). Полная стоимость контракта составляет 100 млрд 58 млн 690 тыс. рублей. Завод единственный, кто обладает соответствующими мощностями и современным оборудованием для строительства надводных судов с ядерной энергетической установкой.

Контрактом предусмотрено, что первый ледокол должен быть сдан заказчику не позднее 20 декабря 2024 года, второй - не позднее 20 декабря 2026 года. Таким образом, после сдачи последнего серийного корабля, Россия будет иметь пять самых мощных в мире атомных ледоколов этого проекта.

Пять новых мощных ледоколов позволят России укрепить свою позицию лидера в освоении Арктики

– заявил глава ОСК Алексей Рахманов.

В настоящее время на Балтийском ССЗ в Санкт-Петербурге ведется строительство головного атомного ледокола проекта 22220 "Арктика", а также первого и второго серийных - "Сибирь" и "Урал". Все три ледокола спущены на воду и находятся в достройке, на головной "Арктике" загружено ядерное топливо. Срок сдачи кораблей запланирован на 2020, 2021 и 2022 года соответственно.

Особенностью ледоколов проекта 22220 является использование переменной осадки при помощи балластных цистерн. Двухосадочные корабли могут работать как на глубокой воде, так и на мелководье в руслах рек, преодолевая лед толщиной до 3-х метров без потери хода.