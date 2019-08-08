Войти
08.08.2019
Военное обозрение

Балтийский ССЗ будет строить четвёртый и пятый ледоколы проекта 22220

582
0
0

Строительство четвертого и пятого универсальных атомных ледоколов проекта 22220 будет проходить на Балтийском судостроительном заводе. Как сообщила пресс-служба "Объединенной судостроительной корпорации", Балтийский ССЗ стал победителем в торгах на строительство ледоколов.

Источник изображения: Балтийский ССЗ

Балтийский судостроительный завод в Санкт-Петербурге выиграл торги на строительство четвертого и пятого атомных ледоколов проекта 22220 (ЛК-60Я). Полная стоимость контракта составляет 100 млрд 58 млн 690 тыс. рублей. Завод единственный, кто обладает соответствующими мощностями и современным оборудованием для строительства надводных судов с ядерной энергетической установкой.

Контрактом предусмотрено, что первый ледокол должен быть сдан заказчику не позднее 20 декабря 2024 года, второй - не позднее 20 декабря 2026 года. Таким образом, после сдачи последнего серийного корабля, Россия будет иметь пять самых мощных в мире атомных ледоколов этого проекта.

Пять новых мощных ледоколов позволят России укрепить свою позицию лидера в освоении Арктики

– заявил глава ОСК Алексей Рахманов.

В настоящее время на Балтийском ССЗ в Санкт-Петербурге ведется строительство головного атомного ледокола проекта 22220 "Арктика", а также первого и второго серийных - "Сибирь" и "Урал". Все три ледокола спущены на воду и находятся в достройке, на головной "Арктике" загружено ядерное топливо. Срок сдачи кораблей запланирован на 2020, 2021 и 2022 года соответственно.

Особенностью ледоколов проекта 22220 является использование переменной осадки при помощи балластных цистерн. Двухосадочные корабли могут работать как на глубокой воде, так и на мелководье в руслах рек, преодолевая лед толщиной до 3-х метров без потери хода.

Права на данный материал принадлежат Военное обозрение
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
ЛК-60Я
Компании
ГАЗ Группа
ОСК
Проекты
2020-й год
Арктика
Ядерный щит
ЯЭУ
Похожие новости
08.08.2019
Балтийский завод получил заказ на строительство четвертого и пятого атомных ледоколов проекта 22220
03.04.2019
Контрольный выстрел в наследство
20.06.2016
Мощнейший в мире ледокол обеспечит России лидерство в Арктике
08.06.2015
"Балтийский завод загружен заказами до 2020 года"
18.08.2014
Глава "Росатомфлота": грузооборот Севморпути вырастет почти в семь раз
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 08.08 17:50
  • 12
Polityka (Польша): военный флот России находится в таком плохом состоянии, что представляет угрозу для самого себя
  • 08.08 16:35
  • 176
Концепт F-35C с гиперзвуковой ракетой представили в США
  • 08.08 16:29
  • 86
РКЦ "Прогресс" приступил к производству ракеты "Союз-5"
  • 08.08 16:24
  • 34
В России задумались о "подводном авианосце"
  • 08.08 16:08
  • 2
Польские СМИ пишут о планах ВВС страны отказаться от МиГ-29
  • 08.08 14:19
  • 1
Как заработать на акциях?
  • 08.08 13:49
  • 4
Sohu (Китай): крейсер "Украина" простаивает почти 30 лет, теперь его судьба определена. Почему его сначала хотели продать Китаю?
  • 08.08 13:35
  • 1
В Пентагоне назвали "причину укрепления позиций" ИГИЛ в Сирии и Ираке
  • 08.08 13:22
  • 3
Танки становятся умнее людей
  • 08.08 13:05
  • 1
Рапторные комбинации дают 50-процентный эффект
  • 08.08 13:03
  • 1
США испытали мощнейший гиперзвуковой двигатель истребителя
  • 08.08 12:59
  • 10
ВЦИОМ: большинство россиян считают Военно-морской флот РФ самым сильным в мире
  • 08.08 12:53
  • 1
На острове Гогланд в Финском заливе оборудовали вертодром
  • 08.08 12:32
  • 31
"Ракетные малыши" России станут убийцами авианосцев
  • 08.08 12:14
  • 2
"Заметным" воздухозаборникам Су-57 дали объяснение