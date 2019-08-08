Основу Вооруженных сил решили укрепить деньгами

Сержанты-контрактники и рядовые получили прибавку к жалованью. Им также увеличили размер компенсации за наем жилья. В последний раз такое было еще при Сердюкове. Этими мерами Минобороны надеется привлечь новые кадры и удержать старые. Однако эксперты полагают, что одноразовым повышением окладов кадровые проблемы армии решить вряд ли получится.

Контрактникам поднимают зарплаты. Таким образом государство решило заинтересовать их, чтобы они служили как можно дольше. В Минобороны газете ВЗГЛЯД рассказали, что с сентября военные, занимающие должности рядового и сержантского состава, получат 50-процентную ежемесячную надбавку к окладу. А с октября ожидается индексация довольствия на 4,3% всем категориям военных. В итоге средний размер денежного довольствия рядового и сержантского состава увеличится с нынешних 20–40 тыс. рублей до ожидаемых 30–50 тыс. рублей и более. Эта мера приблизит уровень обеспеченности к уровню офицеров и прапорщиков.

Особенно заметным будет рост компенсационных выплат за наем жилья – до уровня фактических затрат. Сейчас сержанты на эти цели получают всего 3,9 тыс. рублей, а будут – до 12,8 тыс. рублей в зависимости от места жительства.

Напомним, 17 июля газета ВЗГЛЯД писала, что рядовым и сержантам, проходящим службу по контракту, с сентября существенно поднимут денежное довольствие. 1 августа об этом решении объявил министр обороны Сергей Шойгу. "Мною подписаны приказы об установлении с 1 сентября ежемесячной надбавки в размере 50% солдатам, матросам, сержантам и старшинам, проходящим службу по контракту на должностях с первого по четвертый тарифный разряд", – сообщил Шойгу. Такое решение принято в рамках выполнения майского указа президента 2012 года, поставившего задачу ежегодно наращивать численность контрактников на должностях рядового и сержантского состава.

Еще в декабре 2016 года Шойгу сообщил, что впервые в истории России сержантский состав полностью стал профессиональным. Укомплектованность личным составом доведена до 93%, а численность контрактников – до 384 тыс. человек. В марте этого года Шойгу объявил, что число контрактников поднялось до 394 тыс. человек.

"394 тысячи – это очень приличная цифра. Если вооруженные силы становятся больше чем наполовину профессиональными, это хороший показатель, – сказал военный обозреватель Виктор Литовкин газете ВЗГЛЯД. – Но хочется иметь еще больше контрактников. Их число предстоит поднять до 450 тыс. человек в ближайшие годы. Чтобы набрать такое количество, должна быть соответствующая финансовая поддержка".

Он напомнил, что в последний раз такое резкое повышение денежного содержания произошло давно, еще когда министром обороны был Анатолий Сердюков. Так что повышение довольствия давно назрело. Кроме того, очень важным будет и повышение выплаты на аренду жилья, добавил Литовкин. "Контрактники – это не мальчишки 18–20 лет, им уже по 22–25 лет, у них нередко есть семьи, дети, и общежитие им не подходит. Меры, которые анонсировало Минобороны, должны вызвать желание у молодежи продлевать срок службы", – сказал он.

С этим мнением согласен и обозреватель журнала "Арсенал Отечества" Дмитрий Дрозденко: "У нас стоит задача – создать профессиональную армию, а основу такой армии составляет контрактно-сержантский состав, те люди, которые выполняют приказы на местах. Чтобы они добросовестно и профессионально служили, могли содержать семьи, их нужно обеспечить социальными гарантиями, им нужно хорошо платить".

Военный аналитик Павел Фельгенгауэр полагает, что принятые меры привлекут на службу многих россиян.

"Да, повысили зарплату контрактникам, потому что эта служба стала не очень конкурентоспособной. В нынешних экономических условиях, когда в провинции нормальной зарплаты почти нет, спрос на контрактную службу будет расти", – предрекает он. Но одна лишь денежная прибавка не поможет создать профессиональный сержантский корпус – "его нужно воспитывать", уверен эксперт.

"У нас пока это не очень получается. Прервана традиция, которая хорошо себя зарекомендовала в царской армии. Попытка создать такой институт в виде прапорщиков и мичманов оказалась не самой удачной. Сержантский корпус западного стиля, который вырос еще из римских центурионов, у нас не прижился.

А вот в царской армии были фельдфебели, на которых, как на костяке, все держалось. Хотя в 1917 году все равно все развалилось, но это уже было связано с тем, что всю кадровую армию повыбивало на войне", – сказал Фельгенгауэр газете ВЗГЛЯД.

"Представьте, приходит из училища лейтенант, он еще "зеленый" и командовать не очень может. При нем должен быть опытный сержантский состав, который будет его дублировать и поддерживать, пока он не вырастет в хорошего офицера и сам не начнет командовать ротой, батальоном", – пояснил эксперт.

Он отметил, что само по себе повышение денежного довольствия – вещь необходимая, но недостаточная.

"Кадровый унтер-офицерский состав – это корпус, где люди должны служить лет по 10–15, продвигаясь по службе как сержанты и при этом не выходя в офицеры.

Так придумано не только в англосаксонских, но и во многих других армиях мира", – подытожил Фельгенгауэр.

Литовкин также отметил, что младший командный состав очень важен для армии. "Он руководит первичными звеньями системы: отделениями, расчетами, экипажами, группами. Младший командный состав – это первый командир, который обучает солдата, воспитывает его, ест с ним из одного котелка, идет с ним в бой. Такой командир всегда рядом со своими солдатами, и они ему доверяют", – добавил эксперт.

При этом эксперты отмечают, что для того, чтобы добиться главной цели – заинтересовать контрактника в постоянной службе, государству необходимо не проводить однократные повышения выплат, а поставить индексацию на постоянную основу. "Военный быт очень напряженный. Далеко не каждый готов отдаваться военной службе, четко выполнять требования уставов даже за более высокую зарплату, чем на "гражданке". Увеличение зарплаты – это разовое мероприятие, – заявил в интервью газете ВЗГЛЯД доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова, член экспертного совета "Офицеров России" Александр Перенджиев. – Должна быть система надбавок и гарантии на уровне закона о постоянной индексации денежного довольствования военных с учетом инфляции".

Олег Исайченко, Александр Колпаков