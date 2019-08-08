Уже третий украинский транспортник догорает на ливийском аэродроме

В Ливии за короткий срок был уничтожен уже третий украинский транспортный самолет ИЛ-76, зафрахтованный одной из воюющих сторон.

Как передает "ПолитНавигатор", по украинским данным самолет перевозил гуманитарный груз для Общества Красного Полумесяца Ливии - структурного подразделения Международной Организации Красного Креста.

Однако, по мнению некоторых экспертов, информация о перевозке гуманитарного груза является ложной и на самом деле разбитый самолет перевозил оружие и боеприпасы, как и два тех, что были уничтожены до него.

В МИД Украины подтвердили, что самолет был сбит ударами дронов. В результате атаки разрушен хвост самолета, один из членов экипажа получил легкие ранения. Беспилотники обстреляли самолет сразу после его приземления в аэропорту Мисрата, который контролируется силами Правительства национального согласия (ПНС) Ливии.