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08.08.2019
Военно-промышленный курьер

Уже третий украинский транспортник догорает на ливийском аэродроме

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Источник изображения: vpk-news.ru

В Ливии за короткий срок был уничтожен уже третий украинский транспортный самолет ИЛ-76, зафрахтованный одной из воюющих сторон.

Как передает "ПолитНавигатор", по украинским данным самолет перевозил гуманитарный груз для Общества Красного Полумесяца Ливии - структурного подразделения Международной Организации Красного Креста.

Однако, по мнению некоторых экспертов, информация о перевозке гуманитарного груза является ложной и на самом деле разбитый самолет перевозил оружие и боеприпасы, как и два тех, что были уничтожены до него.

В МИД Украины подтвердили, что самолет был сбит ударами дронов. В результате атаки разрушен хвост самолета, один из членов экипажа получил легкие ранения. Беспилотники обстреляли самолет сразу после его приземления в аэропорту Мисрата, который контролируется силами Правительства национального согласия (ПНС) Ливии.

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Страны
Ливия
Украина
Продукция
Ил-76
Проекты
БПЛА
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