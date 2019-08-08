Самолеты-шпионы НАТО "прописались" у границ России

Данные воздушного мониторинга иностранных разведчиков у российских границ — вдоль Калининградской, Псковской и Ленинградской областей, а также территории Белоруссии и Донбасса показывают, что впервые за несколько лет к военной авиации США и Великобритании присоединился их французский коллега, сразу сконцентрировавший свое внимание на Керченском проливе.

При этом отметим, что уровень интенсивности Балтийского воздушного патрулирования (миссия Baltic Air Policing) истребителями стран НАТО по итогам минувшей недели достиг своего апогея за последние два года.

По данным Daily War, около Калининградской области зафиксированы самолеты радиоэлектронной разведки - Boeing RC-135U Combat Sent и Boeing RC-135W Rivet Joint ВВС США, Boeing RC-135W Rivet Joint ВВС Великобритании (он помимо границ Калининградской области мониторил границы Псковской области, а также нашей союзной Белоруссии).

Также несли дежурство два патрульных противолодочных самолета Boeing P-8A Poseidon ВМС США, один - вдоль Черноморского побережья, другой торой - у сирийских берегов, где расположены наши военные базы в Тартусе и Латакии.

Вокруг Калининградской области опять кружил самолет радиоэлектронной разведки Boeing RC-135U Combat Sent ВВС США. Со стороны Литвы и Польши работал самолет радиоэлектронной разведки Bombardier Global Express Sentinel R.1 ВВС Великобритании. Но особенно британцев интересовала граница Белоруссии.

"Большую часть дня вдоль границ Калининградской, Псковской и Ленинградской областей работал стратегический разведывательный беспилотник RQ-4B-30 Global Hawk ВВС США. По пути на базу он нетипично завернул на Украину. В настоящее время (7 августа) ведет разведку над линией фронта на Донбассе", - указывает Daily War.

Вдоль Черноморского побережья России с особым интересом к Керченскому проливу летал патрульный противолодочный самолет Breguet Atlantique ATL2 ВМС Франции.

Eadaily отмечает, что второй день подряд британцы прилетают к Калининградской области, но одним из главных объектов их мониторинга является Белоруссия. Хотя, казалось бы, на Балтике проводятся военные учения РФ. Вероятно, для слежения за действиями российских военных они полностью положились на своих американских коллег.

"Конечно, французы удивили! Мало того, что впервые за несколько лет прилетели с разведкой к границам России, так еще сразу сунулись к Керченскому проливу", - добавляет ресурс.

"Оперативная линия" приводит свою статистику, согласно которой, за период с 29 июля по 4 августа авиация НАТО, действующая по плану миссии Baltic Air Policing, 14 раз поднималась в воздух по сигналам тревоги для сопровождения самолётов Балтийского флота и ВКС России.

Это самый высокий уровень интенсивности работы истребителей за последние два года, - поясняют авторы канала. Свою, и основную, лепту в эту натовскую суету внесло учение ВМФ России "Океанский Щит", активная фаза которого как раз и состоялась в эти сроки. Среди сопровожденных российских самолетов значатся: Ил-38, А-50-У, Ту-154, Су-27, Ан-26, Су-24.