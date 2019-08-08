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08.08.2019
Интерфакс-АВН

КНДР завершила разработку новой баллистической ракеты - эксперты

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Старт баллистических ракет в КНДР
Старт баллистических ракет в КНДР.
Источник изображения: Reuters

Токио. 7 августа. ИНТЕРФАКС - Северная Корея успешно завершила разработку новой баллистической ракеты, которая будет представлять угрозу странам в своем регионе и за его пределами, сообщает агентство "Ренхап" со ссылкой на экспертов.

По их мнению, об этом свидетельствует проведенный 6 августа пуск ракет, пересекших КНДР с запада на восток и упавших в Японское море. Ракеты пролетели близ Пхеньяна и над центральными районами КНДР, а также недалеко от крупного портового города Нампхо. Максимальная высота полета составляла 37 км.

Проведение ракетных испытаний над густонаселенными территориями довольно необычно, отмечают эксперты.

"Учитывая то, что ракеты пролетели над столичными районами, основной целью последнего пуска было проверить надежность нового оружия и продемонстрировать его совершенство", - заявил профессор из южнокорейского университета Кюннам Ким Дон Юп.

"Кажется, что сейчас проходит этап финальных испытаний, и в скором времени ракета будет поставлена на вооружение", - добавил он.

По его оценкам, Пхеньян разработал ракету с максимальной дальностью полета 700 км.

Эксперт из Корейского института военных дел Ким Ёл Су полагает, что КНДР пытается передать угрожающее послание США и Южной Кореи, проводя пуски с запада страны, а не с востока, как раньше.

КНДР испытала ракеты, которые эксперты считают северокорейской версией российской баллистической ракеты "Искандер", три раза за последнее время: 9 мая, 25 июля и 6 августа.

Во вторник, 6 августа, южнокорейские военные сообщили, что Северная Корея выпустила в Японское море две баллистические ракеты малой дальности.

По их данным, ракеты были выпущены в 5:24 и 5:36 (23:24 по мск) и (23:36 по мск) из северокорейского юго-западного округа Квайл в южной провинции Хванхэ. Обе пролетели около 450 км на высоте около 37 км.

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  • В новости упоминаются
Страны
КНДР
Россия
США
Южная Корея
Япония
Продукция
Искандер
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