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08.08.2019
Lenta.ru

"Заметным" воздухозаборникам Су-57 дали объяснение

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Источник изображения: Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

В российском истребителе пятого поколения Су-57 используются прямые, а не S-образные воздухозаборники, поскольку первая конструкция позволяет повысить мощность двигателя за счет большего расхода воздуха и получить внутренние отсеки для ракетно-бомбового вооружения большего объема, пишет "Свободная пресса".

В издании отмечают, что воздухозаборники с прямыми воздуховодами у Су-57 "не столь и сильно снижают малозаметность".

Тем не менее, говорится в материале "Свободной прессы", у истребителя предстоит изменить геометрию сопла, сделав его плоским. "Что логично при переходе с одного двигателя на другой. Тем самым убиваются два зайца — снижается заметность и в радиолокационном, и в инфракрасном спектрах", — пишет издание.

В июле сообщалось, что Турция вместо американского истребителя пятого поколения F-35 Lightning II может приобрести российский Су-57, китайский J-31 или создаваемый европейский NGF (Next Generation Fighter).

В том же месяце вице-премьер Юрий Борисов заявил, что серийным Су-57, в настоящее время получающим двигатели первого этапа АЛ-41Ф-1, впоследствии силовые агрегаты будут заменены на двигатели второго этапа ("изделие 30").

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Страны
Китай
Россия
США
Турция
Продукция
F-35
J-31
АЛ-41Ф
ПАК ФА
Персоны
Борисов Юрий
Проекты
Истребитель 5 поколения
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2 комментария
№1
08.08.2019 11:14
Значит , про РБ Свободная пресса не знает .
0
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№2
08.08.2019 12:14
плоские сопла еще и на маневренность влияют . так что не надо .
тем более что если реально в течении 10 лет появятся РОФАР , то плоские сопла все равно не помогут (хотя ИК и снизится , но с РОФАР это уже и не важно)
+1
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"Заметным" воздухозаборникам Су-57 дали объяснение