"Заметным" воздухозаборникам Су-57 дали объяснение

В российском истребителе пятого поколения Су-57 используются прямые, а не S-образные воздухозаборники, поскольку первая конструкция позволяет повысить мощность двигателя за счет большего расхода воздуха и получить внутренние отсеки для ракетно-бомбового вооружения большего объема, пишет "Свободная пресса".

В издании отмечают, что воздухозаборники с прямыми воздуховодами у Су-57 "не столь и сильно снижают малозаметность".

Тем не менее, говорится в материале "Свободной прессы", у истребителя предстоит изменить геометрию сопла, сделав его плоским. "Что логично при переходе с одного двигателя на другой. Тем самым убиваются два зайца — снижается заметность и в радиолокационном, и в инфракрасном спектрах", — пишет издание.

В июле сообщалось, что Турция вместо американского истребителя пятого поколения F-35 Lightning II может приобрести российский Су-57, китайский J-31 или создаваемый европейский NGF (Next Generation Fighter).

В том же месяце вице-премьер Юрий Борисов заявил, что серийным Су-57, в настоящее время получающим двигатели первого этапа АЛ-41Ф-1, впоследствии силовые агрегаты будут заменены на двигатели второго этапа ("изделие 30").