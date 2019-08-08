Войти
08.08.2019
ЦАМТО

От танкового биатлона – к Армейским международным играм

768
0
0
Самолет Ил-76МД на церемонии открытия конкурса Танковый биатлон-2018 на подмосковном полигоне Алабино. Архивное фото
Самолет Ил-76МД на церемонии открытия конкурса Танковый биатлон-2018 на подмосковном полигоне Алабино. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Максим Блинов

ЦАМТО, 7 августа. Конкурс "Танковый биатлон", организованный в 2013 году Министерством обороны России, положил начало самым масштабным армейским соревнованиям – Армейским международным играм.

В 2013 году в конкурсе "Танковый биатлон" участвовали 4 команды из Армении, Беларуси, Казахстана и России. Победителем соревнования стала сборная России. Первый опыт проведения соревнований получил положительный отклик в военных ведомствах 11 стран и в следующем 2014 году в конкурсе приняли участие 48 танковых экипажей из 12 стран. К четырем командам старожилам добавились команды Анголы, Венесуэлы, Индии, Китая, Кувейта, Киргизии, Монголии и Сербии. Впервые китайская команда привезла на конкурс свой танк, что сделало соревнования еще зрелищнее и интереснее. Победителями и призерами соревнований стали сборные России, Армении и Китая.

В 2015 году конкурс "Танковый биатлон" вошел в состав Армейских международных игр.

Все эти годы совершенствовались правила и условия проведения конкурса. Так для повышения зрелищности соревнования длина трассы была сокращена с 7 километров до 4. Все заезды стали проходить перед глазами зрителей, которые могли смотреть заезды, поражения целей и преодоление препятствий. С этого года стали фиксироваться рекорды преодоления трассы в индивидуальной гонке. В 2015 году он был установлен российским экипажем и составил 26 минут 32 секунд. Победителем и призерами стали сборные России, Китая и Сербии.

В 2016 году количество участников вновь увеличилось и составило 17 стран. Впервые в соревнованиях приняли участие танкисты Азербайджана, Зимбабве, Ирана. Вновь приняли участие белорусские танкисты. Лучшее время в номинации индивидуальная гонка показал китайский экипаж – 21 минута 03 секунды. Но в финальной эстафете вновь победили российские танкисты. Второй стала китайская сборная, третьей – казахстанская команда.

В 2017 году российская сборная уверенно заняла первые места среди 19 команд в обеих номинациях, став победителем в индивидуальном зачете с рекордом трассы 19 минут 10 секунд и финальной эстафете с результатом 1 час 30 минут 44 секунды.

В 2018 году алабинский полигон принимал уже 22 сборные. Победителями вновь стали российские танкисты. В финальной эстафете был установлен рекорд командной гонки 1 час 29 минут 55 секунд. Призерами соревнований стали команды Китая и Беларуси. Впервые участие в соревнованиях приняли команды Вьетнама, Мьянмы, Сирии и ЮАР.

В 2019 году 23 страны делегировали свои сборные на конкурс. За время проведения конкурса уже дважды был обновлен рекорд трассы. На сегодняшний день он составляет 17 минут 30 секунд. Также установлен рекорд скорости – 78 км/ч. Впервые принимают участие команды Судана, Шри-Ланки, Узбекистана и Кубы.

За семь лет проведения конкурса "Танковый биатлон" в нем участвовали танковые экипажи из 27 стран Европы, Азии, Африки и Латинской Америки, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Права на данный материал принадлежат ЦАМТО
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Азербайджан
Ангола
Армения
Белоруссия
Венесуэла
Вьетнам
Зимбабве
Индия
Иран
Казахстан
Киргизия
Китай
Кувейт
Монголия
Мьянма
Россия
Сербия
Сирия
Судан
США
Узбекистан
Шри-Ланка
ЮАР
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
АРМИ-20XX
Танковый биатлон
Похожие новости
03.07.2019
Санкции склоняются к капитуляции
02.08.2018
Гид по АрМИ-2018. Где поболеть за наших на Армейских играх
25.07.2018
На полигоне Алабино состоялась жеребьевка команд конкурса "Танковый биатлон"
08.09.2014
Страны Северной и Северо-Восточной Африки вышли в мировые лидеры по темпам роста военных расходов в 2006-2013 гг.
19.09.2008
На Международном Салоне вооружения и военной техники «МВСВ-2008» присутствовали деловые посетители из 77 стран
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 08.08 17:50
  • 12
Polityka (Польша): военный флот России находится в таком плохом состоянии, что представляет угрозу для самого себя
  • 08.08 16:35
  • 176
Концепт F-35C с гиперзвуковой ракетой представили в США
  • 08.08 16:29
  • 86
РКЦ "Прогресс" приступил к производству ракеты "Союз-5"
  • 08.08 16:24
  • 34
В России задумались о "подводном авианосце"
  • 08.08 16:08
  • 2
Польские СМИ пишут о планах ВВС страны отказаться от МиГ-29
  • 08.08 14:19
  • 1
Как заработать на акциях?
  • 08.08 13:49
  • 4
Sohu (Китай): крейсер "Украина" простаивает почти 30 лет, теперь его судьба определена. Почему его сначала хотели продать Китаю?
  • 08.08 13:35
  • 1
В Пентагоне назвали "причину укрепления позиций" ИГИЛ в Сирии и Ираке
  • 08.08 13:22
  • 3
Танки становятся умнее людей
  • 08.08 13:05
  • 1
Рапторные комбинации дают 50-процентный эффект
  • 08.08 13:03
  • 1
США испытали мощнейший гиперзвуковой двигатель истребителя
  • 08.08 12:59
  • 10
ВЦИОМ: большинство россиян считают Военно-морской флот РФ самым сильным в мире
  • 08.08 12:53
  • 1
На острове Гогланд в Финском заливе оборудовали вертодром
  • 08.08 12:32
  • 31
"Ракетные малыши" России станут убийцами авианосцев
  • 08.08 12:14
  • 2
"Заметным" воздухозаборникам Су-57 дали объяснение