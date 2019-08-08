От танкового биатлона – к Армейским международным играм

ЦАМТО, 7 августа. Конкурс "Танковый биатлон", организованный в 2013 году Министерством обороны России, положил начало самым масштабным армейским соревнованиям – Армейским международным играм.

В 2013 году в конкурсе "Танковый биатлон" участвовали 4 команды из Армении, Беларуси, Казахстана и России. Победителем соревнования стала сборная России. Первый опыт проведения соревнований получил положительный отклик в военных ведомствах 11 стран и в следующем 2014 году в конкурсе приняли участие 48 танковых экипажей из 12 стран. К четырем командам старожилам добавились команды Анголы, Венесуэлы, Индии, Китая, Кувейта, Киргизии, Монголии и Сербии. Впервые китайская команда привезла на конкурс свой танк, что сделало соревнования еще зрелищнее и интереснее. Победителями и призерами соревнований стали сборные России, Армении и Китая.

В 2015 году конкурс "Танковый биатлон" вошел в состав Армейских международных игр.

Все эти годы совершенствовались правила и условия проведения конкурса. Так для повышения зрелищности соревнования длина трассы была сокращена с 7 километров до 4. Все заезды стали проходить перед глазами зрителей, которые могли смотреть заезды, поражения целей и преодоление препятствий. С этого года стали фиксироваться рекорды преодоления трассы в индивидуальной гонке. В 2015 году он был установлен российским экипажем и составил 26 минут 32 секунд. Победителем и призерами стали сборные России, Китая и Сербии.

В 2016 году количество участников вновь увеличилось и составило 17 стран. Впервые в соревнованиях приняли участие танкисты Азербайджана, Зимбабве, Ирана. Вновь приняли участие белорусские танкисты. Лучшее время в номинации индивидуальная гонка показал китайский экипаж – 21 минута 03 секунды. Но в финальной эстафете вновь победили российские танкисты. Второй стала китайская сборная, третьей – казахстанская команда.

В 2017 году российская сборная уверенно заняла первые места среди 19 команд в обеих номинациях, став победителем в индивидуальном зачете с рекордом трассы 19 минут 10 секунд и финальной эстафете с результатом 1 час 30 минут 44 секунды.

В 2018 году алабинский полигон принимал уже 22 сборные. Победителями вновь стали российские танкисты. В финальной эстафете был установлен рекорд командной гонки 1 час 29 минут 55 секунд. Призерами соревнований стали команды Китая и Беларуси. Впервые участие в соревнованиях приняли команды Вьетнама, Мьянмы, Сирии и ЮАР.

В 2019 году 23 страны делегировали свои сборные на конкурс. За время проведения конкурса уже дважды был обновлен рекорд трассы. На сегодняшний день он составляет 17 минут 30 секунд. Также установлен рекорд скорости – 78 км/ч. Впервые принимают участие команды Судана, Шри-Ланки, Узбекистана и Кубы.

За семь лет проведения конкурса "Танковый биатлон" в нем участвовали танковые экипажи из 27 стран Европы, Азии, Африки и Латинской Америки, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.