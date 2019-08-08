Польские СМИ пишут о планах ВВС страны отказаться от МиГ-29

ЦАМТО, 7 августа. Польские ВВС, вероятно, откажутся от дальнейшего использования истребителей МиГ-29 и столкнутся с нехваткой боевых самолетов, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на статью в газете Dziennik Gazeta Prawna.

По официальным данным, польские ВВС располагают 30 советскими истребителями МиГ-29, 48 американскими F-16 и 32 советскими Су-22. Полеты МиГ-29 были прекращены 4 марта 2019 года после катастрофы одного из этих самолетов. Пилоту тогда удалось спастись. В предыдущей катастрофе осенью прошлого года погиб пилот.

"Реальным становится сценарий, в котором нелетающие пять месяцев боевые самолеты МиГ-29 уже не вернутся к службе в Войске польском", – цитирует "РИА Новости" польское издание.

Эксперты Dziennik Gazeta Prawna оценивают возможность отказа польских ВВС от МиГ-29 в 90%.

Проблема заключается в том, что каждый последующий месяц без полетов уменьшает количество летчиков, имеющих допуск на пилотирование конкретного типа самолета, что увеличивает время, необходимое для восстановления боевой готовности ВВС. В текущем году, например, не проводились боевые стрельбы МиГ-29, которые обычно проходили весной.

По данным Dziennik Gazeta Prawna, проблемы у ВВС Польше имеются также с американскими самолетами F-16. "В боевой готовности находится всего 20% из 48 американских истребителей F-16, которыми мы располагаем", – пишет издание со ссылкой на неофициальные источники.

Для замены МиГ-29 Польша намерена купить американские истребители F-35 и ведет по этому поводу активные переговоры с США. Тем не менее, быстро решить вопрос нехватки истребителей не удастся. "Быстрого выхода из ситуации нет, потому что даже если мы купим новые машины, их поставка займет не менее нескольких лет. Позже понадобится еще время на достижение боевой готовности", – цитирует "РИА Новости" газету Dziennik Gazeta Prawna.