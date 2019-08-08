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08.08.2019
ТАСС

Россия взяла серебро по итогам первого этапа конкурса ПВО "Чистое небо"

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ПЗРК "Верба"
ПЗРК "Верба".
Источник изображения: МО РФ (ЮВО)

Первое место занял Китай

ПОЛИГОН КОРЛА /Китай/, 7 августа. /ТАСС/. Сборная России взяла серебро по итогам первого этапа конкурса "Чистое небо", который проходит в Китае в рамках Армейских международных игр - 2019. Об этом говорится в сообщении пресс-центра игр, распространенным в среду.

"В ходе выступления в первом этапе конкурса Армейских международных игр - 2019 "Чистое небо", гонке "Мастерство", российская команда заняла второе место, уступив участникам из Китая. Зенитчики из России показали итоговый результат 43 минуты 30 секунд с учетом штрафов, начисленных судьями", - отмечается в релизе.

Лучшее время по итогам гонки показал китайский расчет - 29 минут 33 секунды, третье место занял Египет - 49 минут 25 секунд. Далее следует команда Венесуэлы с показателем 58 минут 24 секунды. Замыкают турнирную таблицу Пакистан, Узбекистан и Белоруссия.

В ходе гонки российский экипаж на боевой машине "Тайфун-ПВО", а остальные участники на китайских бронетранспортерах Type 92A, преодолели трассу с 12 препятствиями. Препятствия включали "восьмерку", "змейку", противотанковый ров, брод, два холма, косогор, колейный мост, песчаный участок, двуугольный проход, S-образный и смещенный участки. Протяженность маршрута - 9,5 км.

В специальных зонах участники выполнили стрельбу из ПЗРК и зенитных пулеметов по имитаторам воздушных целей на встречном и догонном курсах, мишеням "вертолет" и движущемуся имитатору бронемашины легкого типа.

Следующий этап конкурса - гонка "Взаимодействие" - состоится 11 августа.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Страны
Белоруссия
Венесуэла
Египет
Китай
Пакистан
Россия
Узбекистан
Проекты
АРМИ-20XX
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