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08.08.2019
ТАСС

Министр обороны Казахстана назвал Армейские игры новым форматом военной дипломатии

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Армейские международные игры. Архивное фото
Армейские международные игры. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Сергей Русанов

В состязаниях военных специалистов, которые пройдут на двух полигонах, примет участие 21 команда из 13 стран

ПОЛИГОН ОТАР /Казахстан/, 7 августа. /ТАСС/. Министр обороны Казахстана Нурлан Ермекбаев назвал Армейские международные игры новым форматом военной дипломатии, служащим расширению и укреплению боевого братства стран мира.

Открывая три конкурса Армейских игр - 2019, которые пройдут в Казахстане, Ермекбаев отметил, что страна принимает игры уже в четвертый раз.

"И мы горды тем, что вносим посильный вклад в расширение военного и военно-технического сотрудничества и укрепление боевого братства армий различных государств. По сути, это новый формат военной дипломатии, когда непосредственно военнослужащие, а не руководители оборонных ведомств, налаживают дружеские, партнерские отношения на военно-спортивной площадке", - сказал казахстанский министр.

Он отметил, что армейские игры, которые появились по инициативе Вооруженных сил РФ пять лет назад, за это время стали масштабными и содержательными соревнованиями.

Россию на церемонии открытия представил заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин. По его словам, главная идея игр - обмен опытом, осуществление боевой подготовки, которая через армейские игры приобрела большой масштаб и многократно возросшую эффективность.

"Конечно, игры - это укрепление дружбы. Игры являются посланием мира всем государствам. И нам бы хотелось, чтобы воины всего мира принимали участие в таких учебных мероприятиях", - подчеркнул замминистра обороны РФ.

Конкурсы в Казахстане

В Казахстане пройдут три конкурса: соревнования минометных расчетов "Мастера артиллерийского огня", расчетов тактических комплексов беспилотных летательных аппаратов "Соколиная охота" и специалистов войск связи "Уверенный прием".

В состязаниях военных специалистов, которые пройдут на двух полигонах, примет участие 21 команда из 13 стран.

В конкурсе "Мастера артиллерийского огня" принимают участие военнослужащие Азербайджана, Армении, Белоруссии, Венесуэлы, Зимбабве, Ирана, Киргизии, Казахстана, России, Сирии, Таджикистана и Узбекистана.

В конкурсе "Соколиная охота" сразятся Белоруссия, Иран, Казахстан и Россия, а в соревнованиях связистов будут состязаться Армения, Белоруссия, Казахстан, Китай и РФ. Казахстан принимает участников соревнований Армейских международных игр с 2016 года.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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