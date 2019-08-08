Арктическая группировка Северного флота обеспечит безопасность Северного морского пути

ЦАМТО, 7 августа. Корабли и суда арктической группировки Северного флота под руководством командующего Кольской флотилии разнородных сил вице-адмирала Олега Голубева отработали маневрирование в Баренцевом море.

Североморцы построились в походный ордер и взяли курс на восток. По маршруту перехода в акватории Баренцева моря боевые корабли проведут учение по противовоздушной обороне отряда, выполнят попутный поиск подводных лодок, отработают задачи по охране и обороне морского промышленного объекта от нападения уловных террористов.

Погодные условия по маршруту морского перехода арктической группировки остаются сложными, но позволяют решать поставленные задачи. В ближайшее дни экипажи кораблей и судов проведут учение спасательной направленности по оказанию помощи гражданскому судну, потерпевшему бедствие в Арктике.

В восьмом по счету арктическом походе кораблей и судов обеспечения Северного флота принимают участие большой противолодочный корабль "Вице-адмирал Кулаков", большие десантные корабли "Александр Отраковский" и "Кондопога", спасательно-буксирное судно "Памир", танкер "Сергей Осипов" и ледокол "Илья Муромец". Они вышли из пунктов постоянного базирования Североморска и Мурманска 5 августа. За первые сутки отрядом пройдено более 200 морских миль.

Планируется, что поход кораблей и судов обеспечения Северного флота продлится в течение двух месяцев и будет проходить в основном в акватории Баренцева и Карского морей, в районе полуострова Таймыр, архипелагов Северная и Новая Земля, а также Земля Франца-Иосифа. Одной из основных задач похода является обеспечение безопасности экономической деятельности России в Арктике, сообщает пресс-служба Северного флота.