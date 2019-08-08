Войти
08.08.2019
ЦАМТО

Арктическая группировка Северного флота обеспечит безопасность Северного морского пути

499
0
0
Караван судов на трассе Северного морского пути. архивное фото
Караван судов на трассе Северного морского пути. архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / А. Соломонов

ЦАМТО, 7 августа. Корабли и суда арктической группировки Северного флота под руководством командующего Кольской флотилии разнородных сил вице-адмирала Олега Голубева отработали маневрирование в Баренцевом море.

Североморцы построились в походный ордер и взяли курс на восток. По маршруту перехода в акватории Баренцева моря боевые корабли проведут учение по противовоздушной обороне отряда, выполнят попутный поиск подводных лодок, отработают задачи по охране и обороне морского промышленного объекта от нападения уловных террористов.

Погодные условия по маршруту морского перехода арктической группировки остаются сложными, но позволяют решать поставленные задачи. В ближайшее дни экипажи кораблей и судов проведут учение спасательной направленности по оказанию помощи гражданскому судну, потерпевшему бедствие в Арктике.

В восьмом по счету арктическом походе кораблей и судов обеспечения Северного флота принимают участие большой противолодочный корабль "Вице-адмирал Кулаков", большие десантные корабли "Александр Отраковский" и "Кондопога", спасательно-буксирное судно "Памир", танкер "Сергей Осипов" и ледокол "Илья Муромец". Они вышли из пунктов постоянного базирования Североморска и Мурманска 5 августа. За первые сутки отрядом пройдено более 200 морских миль.

Планируется, что поход кораблей и судов обеспечения Северного флота продлится в течение двух месяцев и будет проходить в основном в акватории Баренцева и Карского морей, в районе полуострова Таймыр, архипелагов Северная и Новая Земля, а также Земля Франца-Иосифа. Одной из основных задач похода является обеспечение безопасности экономической деятельности России в Арктике, сообщает пресс-служба Северного флота.

Права на данный материал принадлежат ЦАМТО
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Проекты
21180
Арктика
БДК 775
пр. 1155
пр.1452
СФ
Похожие новости
08.08.2019
Суда Северного флота проводят антитеррористические учения в районе Новой Земли
06.08.2019
Арктическая группировка Северного флота вышла в поход по Северному Ледовитому океану
08.10.2018
Арктическая группировка Северного флота проведет учения в Баренцевом море
14.08.2018
Отряд кораблей и судов обеспечения Северного флота вышел в Карское море
09.08.2018
Корабли Северного флота вышли в поход в восточные районы Арктики
09.08.2018
Корабли Северного флота отправились в поход на восток Арктики
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 08.08 17:50
  • 12
Polityka (Польша): военный флот России находится в таком плохом состоянии, что представляет угрозу для самого себя
  • 08.08 16:35
  • 176
Концепт F-35C с гиперзвуковой ракетой представили в США
  • 08.08 16:29
  • 86
РКЦ "Прогресс" приступил к производству ракеты "Союз-5"
  • 08.08 16:24
  • 34
В России задумались о "подводном авианосце"
  • 08.08 16:08
  • 2
Польские СМИ пишут о планах ВВС страны отказаться от МиГ-29
  • 08.08 14:19
  • 1
Как заработать на акциях?
  • 08.08 13:49
  • 4
Sohu (Китай): крейсер "Украина" простаивает почти 30 лет, теперь его судьба определена. Почему его сначала хотели продать Китаю?
  • 08.08 13:35
  • 1
В Пентагоне назвали "причину укрепления позиций" ИГИЛ в Сирии и Ираке
  • 08.08 13:22
  • 3
Танки становятся умнее людей
  • 08.08 13:05
  • 1
Рапторные комбинации дают 50-процентный эффект
  • 08.08 13:03
  • 1
США испытали мощнейший гиперзвуковой двигатель истребителя
  • 08.08 12:59
  • 10
ВЦИОМ: большинство россиян считают Военно-морской флот РФ самым сильным в мире
  • 08.08 12:53
  • 1
На острове Гогланд в Финском заливе оборудовали вертодром
  • 08.08 12:32
  • 31
"Ракетные малыши" России станут убийцами авианосцев
  • 08.08 12:14
  • 2
"Заметным" воздухозаборникам Су-57 дали объяснение