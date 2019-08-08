Войти
08.08.2019
Российская газета

В центре Курска установят ядерную ракету

823
0
0
Источник изображения: Пресс-служба ЗВО

Военные подготовили боевую технику для установки на двух площадках парка "Патриот" в Курске. О славном прошлом российской армии и ее грозном настоящем будут напоминать два танка 60-х годов, реактивная система "Град", самоходные зенитные комплексы и гаубица с чудовищным жерлом. В технической зоне авиабазу Халино лежат разобранные на части боевые вертолеты - целиком их по городу не провести. В ракетной бригаде подготовили к покраске и установке на постамент комплекс "Точка-У", способный применять ядерное оружие.

Боевую ракету, понятно, никто бы на памятник не отдал - в особенности с термоядерной боеголовкой мощностью 100 килотонн. Делу военно-патриотического воспитания послужит массо-габаритный макет: такая же ракета, но без начинки. Рули, узлы подвески, сопло и ярко-красная боевая часть - на месте, но корпус "Точки" вместо двигателя, топлива и капсулы с плутонием заполнен материалом, похожим на бетон. Ракетчики используют эти болванки на тренировках по загрузке ракет на пусковые установки.

- Эта лет 30 у нас прослужила, - заметил начальник автобронетанковой службы бригады майор Алексей Яровенко. Металлическая лапа достала шестиметровую ракету из недр транспортно-заряжающей машины и бережно уложила на выдвинутые из ее бока подставки. Перед отправкой на пьедестал ракету приведут в боевой вид и покрасят.

Пусковую установку, в которой будет вечно стартовать бетонная "Точка", уже подготовили. С шестиколесного вездехода-амфибии брянского производства сняли двигатель и трансмиссию - памятнику они ни к чему, - заварили люки и подготовили упор для ракеты. Возят "Точку" горизонтально, стартует она вертикально. Для парка "Патриот" решили поднять ее на 45 градусов - и на зрителей не опрокинется, и вид лихой. Кстати, главным конструктором комплекса "Точка-У" был курянин Сергей Непобедимый. "Точка" в названии отражает точность ракеты.

В десяти километрах от ракетной бригады, на бетоне технической зоны военного аэродрома Халино лежат серые обтекаемые туши вертолетов Ми-8 и Ми-24. С машин сняты винты, шасси, внешние баки и подвеску, открутили хвосты. Двигатели, вооружение и внутреннее оборудование демонтировали еще раньше. Машины готовы к полету в вечность - осталось лишь доставить их к месту установки, а там бригада из семи авиатехников и автокран соберет вертолеты за несколько дней.

- Несмотря на отличия во внешности, это по сути близнецы. Ударный Ми-24 или "летающая БМП" создан на базе Ми-8, поскольку машина эта исключительно надежная, - рассказал старший лейтенант Илья Петров. Он служил в вертолетном полку, а теперь чинит истребители Сухого.

Выпущенные в конце 60-х годов танки Т-62 и 64 установят в поселке Маршала Жукова, где живут летчики, ракетчики и другие военные. Их пушки в нескольких местах разрезали автогеном, вместо пулеметов вставили макеты из труб, броню очистили от ржавчины и густо покрасили, особенно гусеницы. На башне Т-62 видна аккуратно зашлифованная заплатка - след от бронебойного снаряда.


Антон Валагин (Курск)

Права на данный материал принадлежат Российская газета
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ми-24
Ми-8
Т-62
Точка-У
Проекты
Ядерный щит
ЯО
Похожие новости
19.12.2018
От "Кобры" до "Ярсов". Чем вооружилась армия России в 2018 году
16.06.2016
Объединённая система ПВО Армении и России: аргументы против пропаганды
18.05.2016
Сила чучхе
25.06.2012
Оружие России: 67 лет спустя
14.04.2010
Не более чем блеф
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 08.08 17:50
  • 12
Polityka (Польша): военный флот России находится в таком плохом состоянии, что представляет угрозу для самого себя
  • 08.08 16:35
  • 176
Концепт F-35C с гиперзвуковой ракетой представили в США
  • 08.08 16:29
  • 86
РКЦ "Прогресс" приступил к производству ракеты "Союз-5"
  • 08.08 16:24
  • 34
В России задумались о "подводном авианосце"
  • 08.08 16:08
  • 2
Польские СМИ пишут о планах ВВС страны отказаться от МиГ-29
  • 08.08 14:19
  • 1
Как заработать на акциях?
  • 08.08 13:49
  • 4
Sohu (Китай): крейсер "Украина" простаивает почти 30 лет, теперь его судьба определена. Почему его сначала хотели продать Китаю?
  • 08.08 13:35
  • 1
В Пентагоне назвали "причину укрепления позиций" ИГИЛ в Сирии и Ираке
  • 08.08 13:22
  • 3
Танки становятся умнее людей
  • 08.08 13:05
  • 1
Рапторные комбинации дают 50-процентный эффект
  • 08.08 13:03
  • 1
США испытали мощнейший гиперзвуковой двигатель истребителя
  • 08.08 12:59
  • 10
ВЦИОМ: большинство россиян считают Военно-морской флот РФ самым сильным в мире
  • 08.08 12:53
  • 1
На острове Гогланд в Финском заливе оборудовали вертодром
  • 08.08 12:32
  • 31
"Ракетные малыши" России станут убийцами авианосцев
  • 08.08 12:14
  • 2
"Заметным" воздухозаборникам Су-57 дали объяснение