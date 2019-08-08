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08.08.2019
Интерфакс-АВН

Войска готовы к российско-монгольским манёврам "Селенга-2019" - штаб ВВО

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Селенга-2015
Российско-монгольские учения Селенга-2015 в Забайкальском крае.
Источник изображения: © РИА Новости / Евгений Епанчинцев

Антитеррористические учения стартуют 15 августа в районе города Чойболсан

Москва. 7 августа. ИНТЕРФАКС - Первые эшелоны с вооружением и военной техникой отправятся в Монголию для участия в антитеррористических учениях "Селенга-2019" на этой неделе, сообщил в среду Восточный военный округ (ВВО).

"Учения пройдут на полигоне "Мунх Хэт" в 50 км от города Чойболсан с 15 по 27 августа на территории Монголии. На текущей неделе первые воинские эшелоны с вооружением и военной техникой ВВО отправятся в Монголию", - сказано в сообщении, поступившем в "Интерфакс".

По данным штаба округа, военнослужащие двух отработают уничтожение условных незаконных вооруженных формирований, защиту населенного пункта в приграничном районе.

От ВВО в манёврах примут участие мотострелковые и танковые подразделения, минометная батарея, реактивные системы залпового огня "Град", самоходная артиллерия, подразделения химзащиты, разведки, медицинского обеспечения, говорится в сообщении.

Всего в "Селенге-2019" задействуют более тысячи военнослужащих от России и Монголии, информирует штаб ВВО.

В конце июля президент Монголии Халтмаагийн Баттулга заявил "Интерфаксу", что его страна в рамках двустороннего военного сотрудничества заинтересована в активном участии в проводимых в России и других регионах манёврах. В частности, совместные монголо-российские военные учения "Селенга" пройдут в этом году в Монголии в рамках юбилея 80-летия победы на Халхин-Голе, сказал президент.

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