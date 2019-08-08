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08.08.2019
Интерфакс-АВН

Второй этап поставок С-400 Турции состоится в этом году - источник

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Российский самолет с оборудованием для С-400 на борту направляется в Турцию
Российский самолет с оборудованием для С-400 на борту направляется в Турцию.
Источник изображения: © REUTERS, Stringer

Москва. 7 августа. ИНТЕРФАКС - Россия планирует завершить поставки систем ПВО С-400 по контракту Турции в этом году, сообщил "Интерфаксу" в среду информированный источник.

"Второй этап поставок состоится в этом году", - сказал он.

Первый этап поставок в Турцию С-400 завершился 25 июля.

По словам экспертов "Интерфакса", на первом этапе Турция получила два дивизиона С-400.

Контракт предполагает поставку четырех дивизионов.

В конце июля в эфире турецкого телеканала TGRT начальник управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир сказал, что вторая фаза поставок C-400 в Турцию будет осуществляться в 2020 году.

Второй этап поставок С-400 Турции состоится в ближайшие месяцы, заявил "Интерфаксу" 28 июля глава ФСВТС России Дмитрий Шугаев. "Поставки состоятся в установленные графиком сроки - в ближайшие месяцы", - заявил Шугаев.

В июле в интервью "Интерфаксу" вице-премьер Юрий Борисов сообщил, что Россия исполнит контракт на поставку С-400 Турции в 2019 году.

"Мы очень четко идем по графику контракта, не сорвав ни одного мероприятия. Реализация контракта, включая подготовку турецких специалистов, безусловно, завершится в этом году", - сказал Борисов.

Часть контракта, по словам главы "Ростеха" Сергея Чемезова, оформлена в кредит. Официально не сообщалось, в какой валюте Турция платит за С-400.

Вашингтон ранее неоднократно грозил Анкаре санкциями, в том числе исключением из программы создания F-35, из-за поставок Турции российских ЗРС С-400. В США считают, что Россия может использовать эти системы для получения информации об американских истребителях-бомбардировщиках F-35.

Кроме того, в Вашингтоне отмечают, что С-400 несовместимы с системами НАТО.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
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Кредитование
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Россия
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Турция
Продукция
F-35
С-400 Триумф
Компании
ФСВТС РФ
Персоны
Борисов Юрий
Чемезов Сергей
Шугаев Дмитрий
Проекты
2020-й год
NATO
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