Второй этап поставок С-400 Турции состоится в этом году - источник
Москва. 7 августа. ИНТЕРФАКС - Россия планирует завершить поставки систем ПВО С-400 по контракту Турции в этом году, сообщил "Интерфаксу" в среду информированный источник.
"Второй этап поставок состоится в этом году", - сказал он.
Первый этап поставок в Турцию С-400 завершился 25 июля.
По словам экспертов "Интерфакса", на первом этапе Турция получила два дивизиона С-400.
Контракт предполагает поставку четырех дивизионов.
В конце июля в эфире турецкого телеканала TGRT начальник управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир сказал, что вторая фаза поставок C-400 в Турцию будет осуществляться в 2020 году.
Второй этап поставок С-400 Турции состоится в ближайшие месяцы, заявил "Интерфаксу" 28 июля глава ФСВТС России Дмитрий Шугаев. "Поставки состоятся в установленные графиком сроки - в ближайшие месяцы", - заявил Шугаев.
В июле в интервью "Интерфаксу" вице-премьер Юрий Борисов сообщил, что Россия исполнит контракт на поставку С-400 Турции в 2019 году.
"Мы очень четко идем по графику контракта, не сорвав ни одного мероприятия. Реализация контракта, включая подготовку турецких специалистов, безусловно, завершится в этом году", - сказал Борисов.
Часть контракта, по словам главы "Ростеха" Сергея Чемезова, оформлена в кредит. Официально не сообщалось, в какой валюте Турция платит за С-400.
Вашингтон ранее неоднократно грозил Анкаре санкциями, в том числе исключением из программы создания F-35, из-за поставок Турции российских ЗРС С-400. В США считают, что Россия может использовать эти системы для получения информации об американских истребителях-бомбардировщиках F-35.
Кроме того, в Вашингтоне отмечают, что С-400 несовместимы с системами НАТО.
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