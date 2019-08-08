ВС США провели странные учения в "Южной Торбии"

Для проведения военных учений американскому военному командованию пришлось включить креативное мышление. Представители командования центра военной логистики армии США сообщают, что перед ними была поставлена задача по развёртыванию "гуманитарной операции" в одном из районов Южной Азии, где, по сценарию учений, произошло масштабное бедствие.

Источник изображения: ВВС США

В командовании отметили, что для учений не стали обозначать конкретную территорию на карте мира и регион учений выдумали. Страну, в которой свою "гуманитарную операцию" американские военные в рамках учений проводили, назвали Южная Торбия.

В ходе учений были задействованы несколько лётных групп, 125 лётчиков различных эскадрилий США, а также сухопутные подразделения, включая подразделения упомянутого выше центра военной логистики.

По сценарию маневров группы на земле должны были обозначить районы сброса "гуманитарной помощи" в той самой Южной Торбии, а также организовать подходы основных сил в район стихийного бедствия. В общей сложно, американская "помощь", которая оказывалась Объединённой целевой бригадой, должна была коснуться примерно полутора миллионов жителей "Ю.Торбии".

Странность этих учений вот в чём: для чего американскому командованию для планирования учений в рамках гуманитарной операции понадобилось делось акцент именно на азиатском регионе, сочинять "Южную Торбию"? Стихийные бедствия часто случаются на территории самих США, особенно в южных штатах. Вполне можно было бы заняться вопросами организации оказания помощи собственному населению на случай ураганов, тайфунов и цунами, которые в США ежегодно оставляют без крова десятки тысяч человек. Или учения всё же преследовали отнюдь не гуманитарные цели.