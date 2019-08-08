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08.08.2019
Военное обозрение

ВС США провели странные учения в "Южной Торбии"

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Для проведения военных учений американскому военному командованию пришлось включить креативное мышление. Представители командования центра военной логистики армии США сообщают, что перед ними была поставлена задача по развёртыванию "гуманитарной операции" в одном из районов Южной Азии, где, по сценарию учений, произошло масштабное бедствие.

Источник изображения: ВВС США

В командовании отметили, что для учений не стали обозначать конкретную территорию на карте мира и регион учений выдумали. Страну, в которой свою "гуманитарную операцию" американские военные в рамках учений проводили, назвали Южная Торбия.

В ходе учений были задействованы несколько лётных групп, 125 лётчиков различных эскадрилий США, а также сухопутные подразделения, включая подразделения упомянутого выше центра военной логистики.

По сценарию маневров группы на земле должны были обозначить районы сброса "гуманитарной помощи" в той самой Южной Торбии, а также организовать подходы основных сил в район стихийного бедствия. В общей сложно, американская "помощь", которая оказывалась Объединённой целевой бригадой, должна была коснуться примерно полутора миллионов жителей "Ю.Торбии".

Странность этих учений вот в чём: для чего американскому командованию для планирования учений в рамках гуманитарной операции понадобилось делось акцент именно на азиатском регионе, сочинять "Южную Торбию"? Стихийные бедствия часто случаются на территории самих США, особенно в южных штатах. Вполне можно было бы заняться вопросами организации оказания помощи собственному населению на случай ураганов, тайфунов и цунами, которые в США ежегодно оставляют без крова десятки тысяч человек. Или учения всё же преследовали отнюдь не гуманитарные цели.

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Страны
США
Проекты
Военные учения
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