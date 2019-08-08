Названы сроки первого полностью автономного полёта БПЛА С-70 "Охотник"
Подтверждена информация о первом полноценном лётном испытании российского ударного тяжёлого беспилотника "Охотник". В воздух он поднимался 3 августа, причём сам полёт длился более 20 минут.
Источник изображения: topwar.ru
Отмечается, что управление БПЛА осуществлялось с земли. Максимальная высота полёта аппарата С-70 "Охотник" составила 600 м. Он совершил несколько облётов аэродрома.
Теперь, по сообщениям информационного агентства ТАСС, ссылающегося на Минобороны и представителей отрасли, готовятся новые лётные испытания с усложнением полётных заданий. В частности, в материале указывается на то, что до конца года планируется осуществить три лётных испытания, причём одно из них должно быть проведено в полностью автономном режиме – беспилотник не будет управляться оператором. В этом варианте беспилотником будет полностью управлять программа, в которой заложено полётное задание.
Предварительно (соответственно, тоже до конца 2019 года) "Охотник" поднимется в воздух в частично автономном режиме, при котором от оператора борт получит лишь несколько основных команд.
Напомним, что С-70 "Охотник" имеет взлётную массу около 20 тонн, выполнен в виде "летающего крыла" с противорадиолокационным (снижающим видимость радарами противника) покрытием. "Охотник" предназначен для поражения широкой номенклатуры целей, включая укреплённые пункты и бронетехнику противника.
Таким образом, Россия в весьма короткие сроки вошла в число стран мира, обладающих технологиями по созданию собственных тяжёлых ударных беспилотников.
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