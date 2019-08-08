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08.08.2019
ТАСС

Под Тюменью состоялись первые виртуальные соревнования инженеров в истории АрМИ

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Плавающий транспортер ПТС-4
Плавающий транспортер ПТС-4.
Источник изображения: Алексей Моисеев

За победу боролись экипажи ПТС из России, Белоруссии, Китая, Лаоса, Монголии и Пакистана

ТАСС, 7 августа. Состязания механиков-водителей плавающих транспортеров на тренажерах-симуляторах в Тюмени стали первыми виртуальными соревнованиями инженеров в истории Армейских международных игр. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой Центрального военного округа.

"В Тюмени на базе высшего военного инженерного училища состоялись первые в истории Армейских международных игр состязания среди механиков-водителей плавающих транспортеров (ПТС) на виртуальных тренажерах <…>. Их задача - продемонстрировать навыки управления виртуальной техникой на кибертрассе, которая почти полностью повторяет испытания "Инженерной формулы" на полигоне учебного центра инженерного училища на полигоне "Андреевский", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что за победу в виртуальном этапе конкурса "Инженерная формула" боролись экипажи ПТС из России, Белоруссии, Китая, Лаоса, Монголии и Пакистана. "Участники состязались в выполнении нормативов по вождению и техническому обслуживанию плавающих транспортеров. Программно-аппаратный комплекс тренажера обеспечивает полную имитацию работы систем оборудования инженерных машин, моделирование различных условий эксплуатации, отказов и аварийных ситуаций, полную реализацию 3D-макета местности инженерного тактико-специального полигона учебного заведения, войсковой части", - пояснили в округе.

Победители конкурса "Инженерная формула" международного этапа АрМИ-2019 будут объявлены 10 августа на церемонии награждения.

Пятые Армейские международные игры проходят с 3 по 17 августа на 25 военных полигонах 10 государств - РФ, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Китая, Казахстана, Индии, Ирана, Монголии и Узбекистана. Организатором учебно-боевых состязаний военнослужащих РФ и ряда иностранных государств является Министерство обороны России. В ходе игр демонстрируют свои навыки и умения солдаты и офицеры, представляющие разные виды и рода войск.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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