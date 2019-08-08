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08.08.2019
Военное обозрение

В Пентагоне назвали "причину укрепления позиций" ИГИЛ в Сирии и Ираке

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Генеральный инспектор Минобороны США опубликовал доклад о положении дел в Сирии и Ираке. В докладе отмечается, что террористическая группировки ИГИЛ (*запрещена в России) находится на пути возрождения в Сирийской Арабской Республике и укрепляет своих позиции в Ираке.

Источник изображения: Пентагон

Отряд американского спецназа

Гениспектор Пентагона Гленн Файн презентовал свой отчёт в рамках анализа американской операции "Непоколебимая решимость". Он отметил, что исследование охватило период с 1 апреля по 30 июня текущего года. По словам Файна, террористами не удалось создать собственный "халифат" на территории двух государств Ближнего Востока, однако они вновь начали процесс перегруппировки и консолидации.

В финальной части своего доклада представитель министерства обороны США открыто дал понять, на что было нацелено его повествование. По словам г-на Файна, укрепление ИГИЛ* в Сирии и Ираке происходит от того, что США сократили своё военное присутствие в этих странах. При этом посыл Файна состоял в том, чтобы администрация и конгресс приняли решение о необходимости вновь увеличить численность американского военного контингента как в Ираке, так и в Сирии.

Напомним, что на днях появились заявления в сети о появлении американских истребителей F-22 в воздушном пространстве САР – над провинцией Ракка. По некоторым данным, это самолёты, которые несколько недель назад были переброшены на авиабазу Эль-Удейд в Катаре.

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Страны
Ирак
Катар
Россия
Сирия
США
Продукция
F-22
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1 комментарий
№1
08.08.2019 13:35
Вообще говорилось что ИГИЛ укрепляется в Ираке(а это как ни как зона влияния США последние лет 20ть)и уже оттуда проецирует свою силу в Сирию.Вот тут и вопросы как и почему у Американцев под носом выросла такая сила как ИГИЛ,да еще и добилась таких успехов?!?!?Может просто они их используют в своих целях?!?!
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