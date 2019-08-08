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08.08.2019
Военное обозрение

США активизировались в "китайской вотчине": Заход USNS "Carson City" в нефтеносную Нигерию

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ВМС США решили активизироваться на одном из африканских "нефтяных" направлений. Осознавая тот факт, что Китай всё больше средств вкладывает в развитие африканской инфраструктуры, Вашингтон решил действовать привычными для себя способами – демонстрацией военной силы с заявлениями о партнёрстве, развитии демократии и оказании помощи в вопросах безопасности.

Источник изображения: ВМС США

"Случайным" образом страной, которой США предлагают помощь в вопросах безопасного судоходства стала Нигерия. Это государство находится на 13 месте в мире и на 1-м месте в Африке по объёмам добычи нефти. И властям именно этой страны американцы предложили партнёрство в сфере безопасного судоходства.

Несколько дней назад в порт крупнейшего нигерийского города Лагос зашёл американский быстроходный десантный катамаран USNS Carson City (T-EPF 7) Spearhead с более чем 300 морскими пехотинцами на борту. Это тот самый катамаран, который появляется как в Чёрном, так и в Балтийском морях – неподалёку от морских границ России.

Американцы предлагают нигерийцам "развитие совместной миссии" по патрулированию вод Гвинейского залива. Именно через этот залив идёт основной экспорт нигерийской (да и всей африканской нефти) по морю.

Источник изображения: ВМС США

Проведены переговоры с командующим ВМС Нигерии М.Мадугу и представителями политических властей африканского государства с большими запасами нефти. Американскую сторону на переговорах представляли замначальника по стратегии, ресурсами и планам ВМС в Европе контр-адмирал Джон Гамблтон и заместитель посла США в Нигерии Кэтлин Фитцгиббон. В США говорят о том, что обсуждались вопросы безопасного судоходства и развития американо-нигерийских дипломатических контактов.

О результатах переговоров пока не сообщается.

Справка: Китай занимает первое место по уровню импорта и инвестиций в нефтеносную Нигерию. Такая же ситуация сложилась и для ряда других стран Африки. Поэтом в последнее время всё чаще Африканский континент называют китайской вотчиной. В одном из государств Африки располагается единственная (пока) заморская база ВМС НОАК - в Джибути.

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  • В новости упоминаются
Страны
Гвинея
Джибути
Китай
Нигерия
Россия
США
Продукция
Spearhead
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