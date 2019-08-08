Американские СМИ предрекли проигрыш США в войне с Россией

Американская газета The New York Times 5 августа предрекла проигрыш США в реальной войне с Россией и Китаем.

По мнению автора материала Тимоти Уолтона, после выхода США из Договора об уничтожении ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) выяснилось, что у Китая на вооружении имеются тысячи "запрещенных" ракет. Это произошло, поскольку КНР никогда не была связана обязательствами договора.

Кроме того, журналист, как и всё американское правительство, не упустил шанс вновь бездоказательно обвинить Россию в нарушении ДРСМД и игнорировании требований НАТО при создании опасного оружия, которое нарушало условия договоренностей.

В качестве примера он привел ракету 9М729, которая якобы нарушает договор. По его словам, эта ракета по сравнению с ядерной имеет меньшую разрушительную силу, и поэтому "российские силы будут использовать это оружие в конфликте".

"Чтобы устранить этот пробел, министерству обороны США нужно разработать и поставить на вооружение неядерные ракеты средней дальности наземного базирования", — считает журналист.

Он отметил, что разработка и установка нового вооружения сделает американскую армию более устойчивой для сдерживания "китайских, российских или других вражеских лидеров от агрессивных действий".

"Не имея ракет наземного базирования… американские силы регулярно проигрывают в имитациях боевых столкновений с участием Китая или России и могут проиграть настоящую войну", — пишет он.

Поэтому Уолтон призвал конгресс не только одобрить финансирование новых военных разработок, но и модернизировать уже существующее оружие.

"Теперь, после того как ДРСМД мертв, для США пришло время вести игру на равных", — подытожил он.

Президент США Дональд Трамп объявил о начале выхода из ДРСМД в феврале 2019 года из-за якобы нарушения договора со стороны России. При этом он не скрывал, что хочет заключить новое соглашение уже при участии Китая, а также тот факт, что Вашингтон намерен разработать новые виды вооружения.

Россия неоднократно призывала американскую сторону сохранить соглашение ради поддержания стратегической стабильности в мире, однако, не получив позитивной реакции из США, была вынуждена в ответ также прекратить выполнение обязательств по ДРСМД. Таким образом, 2 августа из-за инициативы США соглашение прекратило свое действие.

При этом МИД РФ отметил, что действия Вашингтона обусловлены желанием "избавиться от ограничений" в производстве запрещенных договором ракет.

ДРСМД был заключен между СССР и США в 1987 году и запрещал двум странам производить и развертывать баллистические и крылатые ракеты средней (зона поражения от 1 тыс. до 5,5 тыс. км) и меньшей (зона поражения от 500 до 1 тыс. км) дальности.