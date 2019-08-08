Войти
08.08.2019
Известия.ru

Компания Rocket Lab будет возвращать ступени ракеты Electron вертолетом

708
0
0
Источник изображения: Фото: Global Look Press/Rocket Lab/via Globallookpress.com

Американская компания Rocket Lab намерена за год освоить технологию возвращения на Землю отработанной первой ступени космической ракеты-носителя Electron с помощью вертолета морского базирования. Об этом рассказал гендиректор предприятия Питер Бек.

По его словам, технология его компании будет существенно отличаться от возвращения ступеней ракет SpaceX Илона Маска, которые садятся на плавучие платформы благодаря собственным маневренным двигателям.

В интервью CNBC Бек выразил уверенность, что такой способ экономически невыгоден.

Глава компании назвал будущую технологию "аэротермальным замедлителем", который будет использовать земную атмосферу для торможения в плотных слоях. При этом главной проблемой он назвал повторное прохождение ступени через перегрузки и экстремальные температуры.

"Мы начинаем [возвращение ступени] на скорости в 8,5 раз больше скорости звука, и потом нам требуется всего за 70 секунд затормозить до 0,01 скорости звука", — цитирует Бека ТАСС.

Глава Rocket Lab отметил, что в идеале ступень будет выбрасывать парашюты и плавно спускаться до высоты, где ее подхватит вертолет. На реализацию этой технологии планируется потратить $140 млн.

Длина двухступенчатой ракеты-носителя Electron — 17 м, стартовая масса — 12,5 т. Первый ее пуск состоялся в 2017 году и закончился неудачей.

6 августа сообщалось, что SpaceX планирует начать регулярные запуски ракет-носителей Falcon 9 для вывода в космос микроспутников общим весом до 150 кг по цене от $2,25 млн.

Права на данный материал принадлежат Известия.ru
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Компании
Rocket Lab
SpaceX
Персоны
Илон Маск
Похожие новости
08.08.2019
Rocket Lab осваивает технологию возвращения ступени ракеты Electron с помощью вертолета
04.03.2019
Роскосмос не поздравил: Маск запустил конкурента "Союза"
09.01.2018
Чужие победы
10.11.2017
Доездился: Илону Маску грозит финансовый крах
13.02.2015
Первая ступень ракеты Falcon 9 совершила мягкую посадку в океане
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 08.08 17:50
  • 12
Polityka (Польша): военный флот России находится в таком плохом состоянии, что представляет угрозу для самого себя
  • 08.08 16:35
  • 176
Концепт F-35C с гиперзвуковой ракетой представили в США
  • 08.08 16:29
  • 86
РКЦ "Прогресс" приступил к производству ракеты "Союз-5"
  • 08.08 16:24
  • 34
В России задумались о "подводном авианосце"
  • 08.08 16:08
  • 2
Польские СМИ пишут о планах ВВС страны отказаться от МиГ-29
  • 08.08 14:19
  • 1
Как заработать на акциях?
  • 08.08 13:49
  • 4
Sohu (Китай): крейсер "Украина" простаивает почти 30 лет, теперь его судьба определена. Почему его сначала хотели продать Китаю?
  • 08.08 13:35
  • 1
В Пентагоне назвали "причину укрепления позиций" ИГИЛ в Сирии и Ираке
  • 08.08 13:22
  • 3
Танки становятся умнее людей
  • 08.08 13:05
  • 1
Рапторные комбинации дают 50-процентный эффект
  • 08.08 13:03
  • 1
США испытали мощнейший гиперзвуковой двигатель истребителя
  • 08.08 12:59
  • 10
ВЦИОМ: большинство россиян считают Военно-морской флот РФ самым сильным в мире
  • 08.08 12:53
  • 1
На острове Гогланд в Финском заливе оборудовали вертодром
  • 08.08 12:32
  • 31
"Ракетные малыши" России станут убийцами авианосцев
  • 08.08 12:14
  • 2
"Заметным" воздухозаборникам Су-57 дали объяснение