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08.08.2019
ТАСС

Источник: ударный стелс-беспилотник "Охотник" в 2019 году совершит еще несколько полетов

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(БПЛА) С-70 "Охотник".
(БПЛА) С-70 "Охотник".
Источник изображения: @fighter_bomber_

"Охотник" совершил первый полноценный полет 3 августа

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Российский тяжелый ударный беспилотный летательный аппарат "Охотник" разработки КБ Сухого (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию) до конца 2019 года выполнит еще несколько полетов, один из которых может пройти в полностью автономном режиме. Об этом сообщил ТАСС в среду источник в оборонно-промышленном комплексе РФ.

"Программа летных испытаний "Охотника" предусматривает выполнение в 2019 году еще нескольких полетов с последовательным усложнением полетных заданий", - сказал собеседник агентства.

Как уточнил источник, предполагается, что один из полетов будет выполнен в частично автономном режиме - оператором с земли будет подано только несколько команд.

"Также рассматривается возможность выполнения полностью автономного полета, без участия оператора, когда аппарат взлетает, выполняет программу и садится только под контролем собственной системы управления", - отметил он.

В Объединенной авиастроительной корпорации не стали комментировать ТАСС предоставленную источником информацию.

Как сообщили ранее в Минобороны, "Охотник" совершил первый полноценный полет 3 августа - аппарат находился в воздухе более 20 минут. В министерстве уточнили, что аппарат управлялся оператором с земли и совершил несколько облетов аэродрома на высоте около 600 м.

До этого беспилотник, по данным другого источника ТАСС в "оборонке", уже поднимался в воздух, подскакивая на несколько метров над взлетной полосой и сразу совершая посадку. Была выполнена серия таких испытаний, однако полетом они не считаются.

Об "Охотнике"

"Охотник" выполнен по аэродинамической схеме "летающее крыло", взлетная масса машины составляет около 20 тонн, аппарат оснащен реактивным двигателем. По данным военного ведомства, он имеет противорадиолокационное покрытие и в настоящее время оснащен аппаратурой для оптико-электронной, радиотехнической и других видов разведки.

Радиоуправляемая модель "Охотника" была продемонстрирована на Международном военно-техническом форуме "Армия-2019".

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Россия
Продукция
Охотник-У
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АРМИ-20XX
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