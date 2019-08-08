Войти
08.08.2019
bmpd.livejournal.com

Подвижная лазерная установка HELWS для борьбы с малыми беспилотными летательными аппаратами

628
0
0

2 августа 2019 года ВВС США выдали корпорации Raytheon контракт в 23,818 млн долл на разработку недорогого легкого быстроразвертываемого подвижного наземного боевого лазерного комплекса High Energy Laser Weapon Systems (HELWS) для борьбы с малыми беспилотными летательными аппаратами.

Экспериментальный образец на базе легкого вездехода Polaris MRZR боевой машины разрабатываемого для ВВС США легкого быстроразвертываемого подвижного наземного боевого лазерного комплекса Raytheon HELWS (High Energy Laser Weapon Systems) для борьбы с малыми беспилотными летательными аппаратами (с) John Hamilton

Контракт предусматривает поставку двух опытных образцов HELWS и проведение их 12-месячных полевых испытаний за пределами континентальной территории США. Работы должны быть завершены к 1 ноября 2020 года. Комплекс должен монтироваться на легком автомобиле (пикапе или багги - экспериментальный образец установлен на легком вездеходе Polaris MRZR ) и управляться одним оператором. Лазерная установка совмещена с электронно-оптической системой обнаружения целей (БЛА). Заряд батарей должен обеспечивать 4-часовую работу в режиме дежурства и от 20 до 30 лазерных выстрелов. Зарядка батарей комплекса должна обеспечиваться от бытовой электросети в 220 вольт.

Экспериментальный образец на базе легкого вездехода Polaris MRZR боевой машины разрабатываемого для ВВС США легкого быстроразвертываемого подвижного наземного боевого лазерного комплекса Raytheon HELWS (High Energy Laser Weapon Systems) для борьбы с малыми беспилотными летательными аппаратами (с) John Hamilton и Raytheon

Права на данный материал принадлежат bmpd.livejournal.com
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Компании
Raytheon
Проекты
2020-й год
Hamilton
LaWS
БПЛА
Похожие новости
07.05.2019
Лазерная установка сбила несколько летящих ракет в США
09.06.2018
SASC добавит через NDAA $ 500 млн на противоракетную оборону
05.08.2015
ВМС США собираются усовершенствовать своё лазерное оружие и электромагнитные пушки к 2020 году
28.12.2012
Военные технологии: итоги 2012 года
08.08.2011
Лазерные амбиции Пентагона остыли до киловаттного уровня
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 08.08 17:50
  • 12
Polityka (Польша): военный флот России находится в таком плохом состоянии, что представляет угрозу для самого себя
  • 08.08 16:35
  • 176
Концепт F-35C с гиперзвуковой ракетой представили в США
  • 08.08 16:29
  • 86
РКЦ "Прогресс" приступил к производству ракеты "Союз-5"
  • 08.08 16:24
  • 34
В России задумались о "подводном авианосце"
  • 08.08 16:08
  • 2
Польские СМИ пишут о планах ВВС страны отказаться от МиГ-29
  • 08.08 14:19
  • 1
Как заработать на акциях?
  • 08.08 13:49
  • 4
Sohu (Китай): крейсер "Украина" простаивает почти 30 лет, теперь его судьба определена. Почему его сначала хотели продать Китаю?
  • 08.08 13:35
  • 1
В Пентагоне назвали "причину укрепления позиций" ИГИЛ в Сирии и Ираке
  • 08.08 13:22
  • 3
Танки становятся умнее людей
  • 08.08 13:05
  • 1
Рапторные комбинации дают 50-процентный эффект
  • 08.08 13:03
  • 1
США испытали мощнейший гиперзвуковой двигатель истребителя
  • 08.08 12:59
  • 10
ВЦИОМ: большинство россиян считают Военно-морской флот РФ самым сильным в мире
  • 08.08 12:53
  • 1
На острове Гогланд в Финском заливе оборудовали вертодром
  • 08.08 12:32
  • 31
"Ракетные малыши" России станут убийцами авианосцев
  • 08.08 12:14
  • 2
"Заметным" воздухозаборникам Су-57 дали объяснение