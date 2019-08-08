Подвижная лазерная установка HELWS для борьбы с малыми беспилотными летательными аппаратами

2 августа 2019 года ВВС США выдали корпорации Raytheon контракт в 23,818 млн долл на разработку недорогого легкого быстроразвертываемого подвижного наземного боевого лазерного комплекса High Energy Laser Weapon Systems (HELWS) для борьбы с малыми беспилотными летательными аппаратами.

Экспериментальный образец на базе легкого вездехода Polaris MRZR боевой машины разрабатываемого для ВВС США легкого быстроразвертываемого подвижного наземного боевого лазерного комплекса Raytheon HELWS (High Energy Laser Weapon Systems) для борьбы с малыми беспилотными летательными аппаратами (с) John Hamilton

Контракт предусматривает поставку двух опытных образцов HELWS и проведение их 12-месячных полевых испытаний за пределами континентальной территории США. Работы должны быть завершены к 1 ноября 2020 года. Комплекс должен монтироваться на легком автомобиле (пикапе или багги - экспериментальный образец установлен на легком вездеходе Polaris MRZR ) и управляться одним оператором. Лазерная установка совмещена с электронно-оптической системой обнаружения целей (БЛА). Заряд батарей должен обеспечивать 4-часовую работу в режиме дежурства и от 20 до 30 лазерных выстрелов. Зарядка батарей комплекса должна обеспечиваться от бытовой электросети в 220 вольт.

Экспериментальный образец на базе легкого вездехода Polaris MRZR боевой машины разрабатываемого для ВВС США легкого быстроразвертываемого подвижного наземного боевого лазерного комплекса Raytheon HELWS (High Energy Laser Weapon Systems) для борьбы с малыми беспилотными летательными аппаратами (с) John Hamilton и Raytheon