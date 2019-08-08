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08.08.2019
ТАСС

Rocket Lab осваивает технологию возвращения ступени ракеты Electron с помощью вертолета

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Логотип Rocket Lab
Логотип компании Rocket Lab.
Источник изображения: https://3dprintingindustry.com/

Генеральный директор компании Питер Бек считает, что самым сложным этапом плана является "повторное прохождение через преграду" в виде экстремальных температур и перегрузок

НЬЮ-ЙОРК, 7 августа. /ТАСС/. Американская компания Rocket Lab планирует в течение года освоить технологию возвращения на Землю и многократного использования отработанной первой ступни своей ракеты Electron с помощью вертолета морского базирования. Об этом сообщил в опубликованном во вторник интервью телеканалу CNBC генеральный директор Rocket Lab Питер Бек.

Он пояснил, что его компания намерена использовать иную технологию, чем SpaceX Илона Маска, первая ступень ракет которой осуществляет торможение и контроль при спуске за счет маневренных двигателей. С точки зрения Бека, подобный принцип экономически "не оправдан" для Rocket Lab. Глава компании назвал будущую технологию "аэротермальным замедлителем", который будет использовать земную атмосферу для торможения в плотных слоях.

Бек отказался раскрыть детали плана, но признал, что самым сложным его этапом является "повторное прохождение через преграду" в виде экстремальных температур и перегрузок. "Мы начинаем [возвращение ступени] на скорости в 8,5 раз больше скорости звука и потом нам требуется всего за 70 секунд затормозить до 0,01 скорости звука", - сказал он.

В идеале после этого ступень выпускает парашюты и плавно спускается до высоты, где ее с помощью специального троса с захватом подхватывает экипаж вертолета. Затем вертолет доставляет груз на платформу судна. Как сообщил Бек, компания израсходует на данный проект часть $140 млн, привлеченных в прошлом году.

Длина двухступенчатой ракеты-носителя Electron - 17 метров, диаметр - 1,2 метра, стартовая масса - 12,5 тонн. Вес полезной нагрузки ракеты - не более 225 кг. В первой ступени размещены девять двигателей Rutherford, во второй - один реактивный агрегат такой же модели.

Свою первую ракету Rocket Lab запустила в мае 2017 года, но попытка оказалась неудачной - груз так и не был доставлен на орбиту. Однако в январе прошлого года носитель справился со своей задачей и вывел в космос сферу около метра в диаметре, покрытую 65 треугольными отражателями. После первого успешного запуска компания начала принимать коммерческие заказы на отправку различных небольших аппаратов на орбиту. В общей сложности в прошлом году Rocket Lab осуществила три успешных запуска, включая один по заказу NASA.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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  • В новости упоминаются
Страны
США
Компании
Rocket Lab
SpaceX
Персоны
Илон Маск
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